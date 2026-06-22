Скандалът "Баба Алино": Издирваният Олег Невзоров се появи на среща със собственици (СНИМКИ)

Украинският инвеститор Олег Невзоров, чието име през последните седмици беше многократно свързвано със скандалния комплекс в местността Баба Алино край Варна, се е появил публично на среща със собственици на имоти в селището. Това стана ясно от съобщения и снимки, публикувани в социалните мрежи от свързани с корпорация "КУБ" и "Форест клуб" профили.

Появата на Невзоров предизвика въпроси, тъй като само преди около три седмици вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че продължават действията по установяване на местонахождението му във връзка с разследването на случая около незаконното селище край Варна.

Тогава Демерджиев съобщи, че се работи по издирването на собственика на украинската корпорация "КУБ" Олег Невзоров, както и на други лица, свързани с проекта в Баба Алино. Макар Невзоров никога да не е бил официално обявяван за общодържавно издирване, думите на министъра създадоха впечатление, че органите на реда активно се опитват да установят местонахождението му. Още: Ала-Бала в Баба Алино: Удря ли Путин незаконния град на украинската мафия край Варна?

Срещата

Днес обаче става ясно, че самият Невзоров е участвал в среща със собственици на имоти в комплекса. От компанията подчертават, че неговото лично присъствие е доказателство за ангажираността му към инвеститорите и хората, закупили имоти в проекта.

"Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор", заявяват от дружеството.

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По време на срещата са били обсъдени последните действия на Община Варна и издадените от кмета Благомир Коцев заповеди, свързани с комплекса. От компанията твърдят, че на собствениците са били предоставени подробни разяснения относно ситуацията и предстоящите правни действия.

От "КУБ" и "Форест клуб" обявяват, че ще оспорят всички заповеди по съдебен ред и ще осигурят правна защита на засегнатите собственици.

"Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Ние вярваме в българското правосъдие и сме убедени, че то ще постави нещата в техния законен ред", посочват от дружеството.

Според компанията разполага с цялата необходима документация, разрешителни и съгласувателни процедури, които според нея доказват законосъобразността на проекта. Оттам отхвърлят обвиненията, че са действали извън рамките на закона, и заявяват, че ще защитават интересите на инвеститорите с всички позволени правни средства. Още: Бойко Рашков: Олег Невзоров се намира в Турция

От "Форест клуб" определят казуса като много по-широк от спор за конкретен комплекс и твърдят, че случаят е тест за защитата на частната собственост и инвестициите в България. Още: Имало ли е нота от Украйна за Невзоров по негово време? Георг Георгиев даде отговор (ВИДЕО)

Скандалът около Баба Алино се разрази след проверки на институциите, според които в местността край Варна са изградени десетки постройки при съмнения за нарушения на строителното законодателство. Последваха заповеди за премахване на обекти, а случаят предизвика широк обществен и политически отзвук.