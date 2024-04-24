Ето 30-те избраници на Бленджини за Лигата на нациите
Съставът на България:
Разпределители
- Добромир Димитров (Ортона, Италия)
- Любослав Телкийски (Берое)
- Светослав Станков (Нефтохимик 2010)
- Симеон Николов (Левски София)
- Стоил Палев (Левски София)
Диагонали
- Венислав Антов (Левски София)
- Димитър Димитров (Монпелие, Франция)
Посрещачи
- Александър Николов (Лубе, Италия)
- Аспарух Аспарухов (Кузбас, Русия)
- Владимир Гърков (Левски София)
- Георги Татаров (Нарбон, Франция)
- Георги Петров (Нефтохимик 2010)
- Денис Карягин (Локомотив, Русия)
- Денислав Бърдаров (ИББ, Турция)
- Димитър Василев (Дея Спорт)
- Мартин Атанасов (Локомотив, Русия)
- Самуил Вълчинов (Монтана)
Централни блокировачи
- Алекс Грозданов (Верона, Италия)
- Борис Начев (Черно море Баск)
- Илия Петков (Закса, Полша)
- Красимир Георгиев (Нефтохимик 2010)
- Лазар Бучков (Лонг Бийч, САЩ)
- Николай Колев (Нарбон, Франция)
- Николай Къртев (Аркас, Турция)
- Светослав Гоцев (Левски София)
- Стефан Чавдаров (Дея Спорт)
Либеро
- Дамян Колев (Левски София)
- Калоян Ботев (Раковски)
- Мартин Божилов (ЦСКА)
- Симеон Добрев (Нефтохимик 2010)
ОЩЕ: БФВ ще дава рекордна заплата на новия национален селекционер
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ВОЛЕЙБОЛ:
Страхотна новина: България ще е домакин на Европейското по волейбол за мъже през 2026-а
Мартин Стоев: Нямам никакви сантименти към този Левски
България се бори за домакинство на Европейското по волейбол за мъже през 2026-та
Националният отбор по волейбол официално има нов треньор
Историческо! Дея спорт е новият носител на Купата на България по волейбол (СНИМКИ)
На Европейско сме! България U20 завърши квалификациите с 3 от 3 (СНИМКИ)
Син на Владо Николов блести при инфарктен успех на България над Турция (СНИМКИ)
След скандал с кмета: Волейболен клуб се мести в друг град
Нова страница в историята на Хебър! Ще играе в първенството с юноши
БФВ ще дава рекордна заплата на новия национален селекционер
Редактор:
Стефан Йорданов