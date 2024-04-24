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Ето 30-те избраници на Бленджини за Лигата на нациите

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Ето 30-те избраници на Бленджини за Лигата на нациите
Снимка: Getty Images

Новият селекционер на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви списък с имената на 30 състезатели за турнира Лига на нациите. Надпреварата за "лъвовете" започва на 21 май с мач срещу Франция, а след това идват срещи с Канада, САЩ и Нидерландия.

Съставът на България:

Разпределители

  1. Добромир Димитров (Ортона, Италия)
  2. Любослав Телкийски (Берое)
  3. Светослав Станков (Нефтохимик 2010)
  4. Симеон Николов (Левски София)
  5. Стоил Палев (Левски София)

Диагонали

  1. Венислав Антов (Левски София)
  2. Димитър Димитров (Монпелие, Франция)

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Джанлоренцо Бленджини

Посрещачи

  1. Александър Николов (Лубе, Италия)
  2. Аспарух Аспарухов (Кузбас, Русия)
  3. Владимир Гърков (Левски София)
  4. Георги Татаров (Нарбон, Франция)
  5. Георги Петров (Нефтохимик 2010)
  6. Денис Карягин (Локомотив, Русия)
  7. Денислав Бърдаров (ИББ, Турция)
  8. Димитър Василев (Дея Спорт)
  9. Мартин Атанасов (Локомотив, Русия)
  10. Самуил Вълчинов (Монтана)

Централни блокировачи

  1. Алекс Грозданов (Верона, Италия)
  2. Борис Начев (Черно море Баск)
  3. Илия Петков (Закса, Полша)
  4. Красимир Георгиев (Нефтохимик 2010)
  5. Лазар Бучков (Лонг Бийч, САЩ)
  6. Николай Колев (Нарбон, Франция)
  7. Николай Къртев (Аркас, Турция)
  8. Светослав Гоцев (Левски София)
  9. Стефан Чавдаров (Дея Спорт)

Либеро

  1. Дамян Колев (Левски София)
  2. Калоян Ботев (Раковски)
  3. Мартин Божилов (ЦСКА)
  4. Симеон Добрев (Нефтохимик 2010)

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