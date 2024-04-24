Ето 30-те избраници на Бленджини за Лигата на нациите

Новият селекционер на българскияДжанлоренцо Бленджини обяви списък с имената на 30 състезатели за турнира Лига на нациите. Надпреварата за "лъвовете" започва на 21 май с мач срещу Франция, а след това идват срещи с Канада, САЩ и Нидерландия.