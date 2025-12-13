В Турция: Мони Николов предизвика огромен интерес - 10 клуба го искат в редиците си

Младата звезда на българския волейбол Симеон Николов продължава да предизвиква фурор в световния спорт. По-малкият син на легендата ни Владимир Николов прикова светлините на прожекторите по време на Световното първенство на Филипините и оттогава не ги е изместил от себе си. 19-годишният талант бе основна фигура за успеха на "лъвовете", които завоюваха сребърните медали. Веднага след това Мони се присъедини към новия си клуб в Русия, където не спира да блести.

Симеон Николов привлече интереса на редица клубове

Симеон Николов пристигна в Русия след изключително успешен период отвъд Океана. Българинът спечели колежанското първенство на САЩ и беше обявен за Играч на годината. След това той се присъедини към националния отбор за Световното първенство. Мони Николов бе сред най-ярките звезди на Джанлоренцо Бленджини и бързо се превърна в любимец на цялата нация. След успеха с "лъвовете" той пристигна в Русия и започна подготовка с новия си клуб Локомотив Новосибирск. Оттогава насам младият ни талант се превърна в ключова фигура за тима на Пламен Константинов и получи признание по цял свят.

Клубове от Италия, Полша и Турция следят Николов

Силните изяви на Мони привлякоха интереса на редица клубове. Според информация на медиите в Турция, по-малкият син на Владо Николов е следен от 10 клуба от четири различни страни. Става въпрос за отбори от Италия, Полша и Турция. Разбира се, Локомотив също иска да задържи младата си звезда и през следващия сезон. Междувременно преди няколко дни се появиха сензационни новини, че Мони може да се събере съвсем скоро в един отбор с брат си Александър Николов. Според полския волейболен блогър Якуб Белчажак, италианският Лубе Чивитанова, в чиито редици играе Алекс, иска да привлече и по-малкия му брат. Според информацията Лубе иска да доведе Симеон в Италия още за следващия сезон.

Тези слухове бяха коментирани от Владимир Николов. Той даде лаконичен отговор, определяйки появилата се информация като спекулация. Легендарният ни волейболист заяви, че Алекс има "железен" договор с Лубе, докато подписът на Мони стои върху контракт с Локомотив Новосибирск. Договорът на Симеон с Локомотив е за 1 плюс 2 години. По тази причина не е ясно как носителят на Купата на Италия би осъществил потенциален трансфер. Очаква се в следващите месеци бъдещето на 19-годишния талант да се изясни, като преминаване в по-голям клуб би бил съвсем логичен развой на събитията.

