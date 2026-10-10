ГЕРБ ще е нашият дрон на мира, но за всеки случай – IRIS-T!

Отчакахме си чакането да видим най-после Консултативен съвет за национална сигурност (КСН). Видяхме го – цял следобед на 7 октомври. Денят на рождения ден на Владимир Путин. Денят, в който беше убита Анна Политковская – журналистът, показал най-очеизбождащо какво мръсно и кално петно е този дребен комплексиран военнопрестъпник.

Какво не видяхме обаче на КСНС? Не видяхме евроатлантизма на ГЕРБ. Този, с който Бойко Борисов се биеше сума време в гърдите. Но то е лесно да си говориш ей така, от села и паланки и през Фейсбук седянки. Когато дойде време да се действа, тогава си личи кой колко струва.

Най-забавното поне за мен в тази ситуация е как точно кадър на ГЕРБ – Христо Гаджев, който беше и председател на парламентарната комисия по отбрана преди партията на Борисов да бъде прегазена от формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ на поредните предсрочни парламентарни избори, постави под съмнение решението на КСНС. Аргументите му звучат логично – обаче на мен поне ми звучи като опит да се позамаже какво направиха ГЕРБ – ОЩЕ: Становището от КСНС е невалидно? Спорен текст в закона поставя под въпрос решението на Йотова

И за да не съм голословен за Борисов – той се сети да разкаже какво станало на КСНС, а после какво излязло в медиите. След като ГЕРБ не отказа да подпише становището с решения на КСНС. Висш дипломат - доказа, че може да тръгва към Москва и да договори Путин да спре войната. Договори все пак "Турски поток" - оп, "Балкански поток", извинете. Значи ще стане работата – ОЩЕ: Борисов с разкритие за ударените кораби. Проверява се дали са превозвали войска

А понеже покрай тези дронове, които разсипаха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, изведнъж много хора разбраха, че в Украйна така се води война от години (самата война е от почти 5 години, все по-жестока), доста интересно е как България се втурна да купи още 5 ПВО комплекса IRIS-T. За незапознатите – този ПВО комплекс е за сваляне на крилати ракети и дори балистични ракети "Искандер-М" (руски са), в Украйна показа много висока успеваемост. Може да сваля и далекобойни дронове, въпросът е колко струват тези дронове и колко струват ракетите-прехващачи за IRIS-T. Тази сметка в Украйна е вече направена – един дрон е между 10 и 20 пъти по-евтин от една такава ракета-прехващач.

Така че рентабилните средства за отбрана срещу дронове са други. Пак в Украйна непрекъснато се виждат, непрекъснато се правят иновации. Има даже едни такива инициативи, сделки за дронове се казват – Украйна сключва двустранни споразумения за развитие с различни държави. Познайте ние сключихме ли вече и защо не? Нищо общо няма с наклона на сегашното управление – майтап бе, Уили (лека му пръст и на него).

Обаче да не забравяме – в еврозоната сме, богата държава сме значи. Украйна не е там. Може следователно да си позволим с IRIS-T да сваляме дронове, а Украйна – не! Разбира се, само да уцелим кое е по-вероятно – Путин да вземе да стреля по нас с ракети или да използва дронове за провокации? Въпрос с понижена трудност: Кое ли пък е по-лесно да се установи - кой е изстрелял ракета или дрон и къде е направена/направен?!

Автор: Ивайло Ачев