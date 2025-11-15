Животните са ни мили, хората - не

Случаят с прегазеното в столичния квартал "Разсадника" куче Мая взриви страната. Заради това, че има видео на ужасяващото деяние, а и защото извършителят е лекар, отзвукът беше оглушителен.

А у нас е много трудно да има оглушителен отзвук за каквото и да е. Свикнали да пропускаме повечето неща покрай ушите си, да търпим безобразия, да толерираме наглост, некомпетентност и откровена злонамереност, съпротивата просто не ни е присъща. Протестът и недоволството не ни идват отвътре. Поне не по общественозначими теми. Недоволство на дребно, да. Да отидем и да се разправяме с учителката на драгоценния си наследник, че е имала наглостта да му направи забележка за нещо, да. Но да се вдигнем срещу големите проблеми на деня, айде няма нужда.

Ето защо когато у нас се надигне искрено възмущение срещу нещо, то е показателна диагноза за това кое считаме за ценност и кое - не.

За кого ни е по-мъчно?

Случаят с Мая оправдано възмути мнозина. Престъплението е арогантно и жестоко и извършителят е редно да бъде наказан с цялата строгост на закона. Веднага се организираха протести. За ден се инициира и подписка, която събра светкавично 200 000 подписа.

Въпросът е толкова ли сме възмутени, когато става въпрос и за хора? Защото няма логика случаят с едно малтретирано куче да докосва повече от този с едно малтретирано дете.

Знаете ли кои са най-многобройните петиции в популярната платформа за подписки? Петицията за кучето Мая, събрала вече над 220 000 подписа, и тази срещу пернишките мъчители на животни - 205 000 подписа. Много повече от петициите в подкрепа на малтретираното и насилвано дете в детска градина в Каблешково (124 000 подписа) и Сияна, убита на пътя (33 000 подписа).

Не е ли ужасяваща тази наша колективна социопатия - да ни е жал за кучетата, но за децата - не? Всяка година десетки български жени намират смъртта си, убити от своите партньори, но обществото не счита за нужно да окаже натиск върху институциите за ефективни мерки. Едно убито куче обаче е достатъчен повод за масово недоволство, което ще доведе почти сигурно до сурови наказания за виновните. И така трябва да бъде. Просто не избирателно.

Защитата на слабите

Някои ще кажат, че животните имат по-особена нужда от нашата закрила, защото не могат да се защитят сами. Няма лошо. Въпросът е да не смразим прекалено сърцата си, така че един ден по улиците на България да се разхождат единствено достатъчно и комфортно защитени кучета. Защото хората, които също са имали нужда от подкрепа, вече ги няма.

Автор: Десислава Любомирова