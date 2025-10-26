Войната в Украйна:

Американски военен кораб е на 10 км от Венецуела (ВИДЕО)

26 октомври 2025, 18:50 часа 576 прочитания 0 коментара
Американски ракетен кораб USS Gravely пристигна в Тринидад и Тобаго, малкия архипелаг, разположен на около десет километра от бреговете на Венецуела, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Журналисти на място потвърдиха това. Корабът беше видим тази сутрин край бреговете на столицата Порт ъф Спейн. Пристигането на USS Gravely, заедно с морска пехота, официално се състоя за учения с тринидадската армия, но идва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела, като Каракас обвинява Вашингтон, ангажиран във военна кампания срещу наркотиците, че се „подготвя за война“.

За целта контейнерните операции в пристанището на Порт ъф Спейн бяха преустановени на няколко места от 26 до 30 октомври. 

22-ри експедиционен отряд на морската пехота на САЩ проведе съвместно обучение със Силите за отбрана на Транстихоокеанския регион (TTDF) през същия период.

Универсалният американски военен кораб, с екипаж от приблизително 300 моряци, е способен да изпълнява редица мисии, включително противовъздушна, противонадводна и противоподводна борба, и е оборудван с пет-инчово оръдие и вертикални системи за изстрелване на ракети, допълва Trinidad Guardian.

Сухопътната операция на Тръмп

Припомняме, че преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сухопътната операция на американски войски на територията на Венецуела. Целта на операцията е борба с трафика на наркотици. По време на речта си в Белия дом той заяви, че количеството наркотици, които пристигат в САЩ по море, сега е по-малко от 5% от това, което е било преди година. ОЩЕ: Готви ли се за атака: Тръмп изпрати най-големия самолетоносач край бреговете на Венецуела

