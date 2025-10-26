Американски военен кораб е на 10 км от Венецуела (ВИДЕО)

Американски ракетен кораб USS Gravely пристигна в Тринидад и Тобаго, малкия архипелаг, разположен на около десет километра от бреговете на Венецуела, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Журналисти на място потвърдиха това. Корабът беше видим тази сутрин край бреговете на столицата Порт ъф Спейн. Пристигането на USS Gravely, заедно с морска пехота, официално се състоя за учения с тринидадската армия, но идва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела, като Каракас обвинява Вашингтон, ангажиран във военна кампания срещу наркотиците, че се „подготвя за война“.

За целта контейнерните операции в пристанището на Порт ъф Спейн бяха преустановени на няколко места от 26 до 30 октомври.

22-ри експедиционен отряд на морската пехота на САЩ проведе съвместно обучение със Силите за отбрана на Транстихоокеанския регион (TTDF) през същия период.

Универсалният американски военен кораб, с екипаж от приблизително 300 моряци, е способен да изпълнява редица мисии, включително противовъздушна, противонадводна и противоподводна борба, и е оборудван с пет-инчово оръдие и вертикални системи за изстрелване на ракети, допълва Trinidad Guardian.

#BREAKING: US Navy destroyer USS Gravely docks in Port of Spain, Trinidad and Tobago for joint exercises — just miles from Venezuela pic.twitter.com/PK8UaM6CxT — Rapid Report (@RapidReport2025) October 26, 2025

Сухопътната операция на Тръмп

Припомняме, че преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сухопътната операция на американски войски на територията на Венецуела. Целта на операцията е борба с трафика на наркотици. По време на речта си в Белия дом той заяви, че количеството наркотици, които пристигат в САЩ по море, сега е по-малко от 5% от това, което е било преди година.