Белият дом на 13.03.22: При руски удар срещу територия на НАТО, в сила влиза член 5

Интересното в случая е, че заглавието на Newsweek за тази изява на Съливан гласи следното: "Дори при случаен руски удар срещу НАТО, това ще предизвика пълен отговор"

"Президентът многократно е бил ясен, че Съединените щати ще работят с нашите съюзници, за да защитават всеки сантиметър от територията на НАТО, а това означава всеки сантиметър", добави тогава Съливан.

Думите на Съливан придобиват стряскаща актуалност предвид случилото се тази вечер в Полша. Две ракети удариха полското селище Пшеводов, като първоначалната информация от американски източник е, че те са руски. Антон Герашченко, съветник на украинското МВР, предупреди изрично в Twitter, че още няма официално потвърждение, че ракетите са руски, но постави и следният въпрос: Имате ли същото чувство на тревога за ситуацията?"

Припомняме, че днес Руската федерация организира масиран обстрел срещу Украйна: Руски ракети удариха поне 7 града в Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

No official confirmed information about events in Poland as of now.



Do you have the same worried and tense feeling about the situation?