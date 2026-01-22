Еквадор удря Колумбия с 30% мито заради трафика на наркотици

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви, че следващия месец страната му ще започне да налага 30% мита като "такса за сигурност" срещу съседна Колумбия заради това, че страната не е успяла да ограничи незаконния добив и трафик на кокаин.

Съобщението е в съответствие с подобни мерки, предприети от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който критикува лявото правителство на Колумбия за това, че не предприема по-агресивни мерки срещу наркотрафика, пише Al Jazeera.

В публикация в социалните мрежи Нобоа разкри новата тарифа върху колумбийския внос. Той предупреди, че новата такса ще остане в сила, докато страната не покаже "реален ангажимент за съвместно противодействие на трафика на наркотици и незаконния добив на границата".

"Положихме истински усилия да си сътрудничим с Колумбия, дори когато сме изправени пред търговски дефицит, надвишаващ 1 милиард долара годишно", написа Нобоа.

"Но въпреки че настоявахме за диалог, нашите военни продължават да се борят с престъпни групировки, свързани с трафик на наркотици на границата, без никакво сътрудничество от страна на Колумбия. Следователно, предвид липсата на реципрочност и решителни действия, Еквадор ще приложи 30-процентно мито за сигурност върху вноса от Колумбия, считано от 1 февруари", се казва в съобщението.

Тесни връзки с Тръмп

38-годишният Нобоа е десен лидер, който е изразил симпатията си към американския президент Доналд Тръмп и неговите политики.

Когато Тръмп беше преизбран през 2024 г., Нобоа приветства победата с публикация в социалните медии, в която написа, че "бъдещето изглежда светло за континента".

И след собственото си преизбиране през 2025 г., Нобоа подкрепя опитите на Тръмп да увеличи влиянието на САЩ в Латинска Америка, най-вече като се застъпи за неуспешния референдум, проведен през ноември, който имаше за цел да позволи изграждането на американски военни бази в Еквадор.

Администрацията на Нобоа твърди, че тясното сътрудничество със САЩ е необходимо за борба с престъпността.

Два пъти през последната година Нобоа посреща министъра на вътрешната сигурност на Тръмп Кристи Ноем - веднъж през юли и втори път преди референдума през ноември.

"Еквадор е отличен партньор на САЩ в работата ни за спиране на нелегалната имиграция, трафика на наркотици и контрабандистите по суша и по море", написа Ноем тогава.

Тръмп превърна налагането на мита в отличителен белег на втория си мандат. От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. той започна мащабна кампания по налагане на мита, която включва базово мито от 10% за почти всички търговски партньори и допълнителни индивидуализирани тарифи за определени страни.

Тръмп твърди, че митата защитават местните индустрии, като същевременно захранват държавната хазна. Той също така използва икономическата санкция като средство за принуждаване на търговски партньори да се подчиняват на политическите му искания.

Миналата година например Тръмп заплаши съседите на САЩ Мексико и Канада с повишаване на митата, ако не успеят да се преборят адекватно с контрабандата на наркотици и трансграничната миграция.

Неговата администрация по подобен начин наложи мито и на Китай, за да стимулира азиатската страна да спре потока от фентанил към САЩ.

Критици обаче поставиха под въпрос законността на тази кампания на Тръмп и нейния принудителен характер. Икономистите също така предупредиха, че повишаването на данъците върху вноса може да доведе до по-високи потребителски цени на вътрешния пазар.

Обтегнати отношения с Петро

От своя страна, Нобоа изглежда използва заплахата от мита не само за да принуди Еквадор да се съобрази с мерките за борба с престъпността, но и за да отвърне на удара на президента на Колумбия Густаво Петро.

Петро, ​​бивш бунтовнически боец, беше избран през 2022 г. за първи ляв президент на страната си. Но той е изправен пред критики, както вкъщи, така и в чужбина, относно усилията си за борба с трафика на наркотици.

Колумбия остава най-големият производител на кокаин в света. В доклад от 2024 г. Организацията на обединените нации заяви, че страната е отчела 10 последователни години на нарастващ производствен потенциал. Близо 253 000 хектара (645 000 акра) в страната са били заети с отглеждането на листа от кока - суровата съставка в кокаина.

60-годишният вътрешен конфликт в Колумбия допълнително затруднява тази борба. Бавно тлеещият конфликт отдавна противопоставя правителствените сили, десните паравоенни формирования, левите бунтовници и престъпните мрежи.

Откакто встъпи в длъжност, Петро се отдръпна от жестоките репресии на своите десни предшественици, като вместо това избра план за "пълен мир", който включва диалог с въоръжените бунтовници и престъпните групировки.

Неговата администрация също така пое в посока на отказ от насилственото унищожаване на кокаиновите култури, отглеждани до голяма степен от бедни селски фермери. Вместо това, тя следва стратегия за доброволно заместване на културите, като същевременно атакува лабораториите и съоръженията, които преработват листата от кока.

Петро твърди, че стратегията му е довела до унищожаването на близо 18 400 лаборатории за производство на наркотици. Освен това, през ноември миналата година неговата администрация заяви, че е извършила най-голямата акция срещу наркотици в Колумбия от десетилетие, конфискувайки 14 тона кокаин.

Но десни фигури като Тръмп призоваха за "по-агресивни мерки" от страна на Колумбия. Президентът на САЩ стигна дотам, че заплаши с военни действия.

Различия относно престъпността и политиката

Нобоа е сред критиците на Петро в региона. Избирането му се дължи отчасти на обещанието му да ограничи нарастващата криза с престъпността в Еквадор.

След пандемията от COVID-19 Еквадор загуби репутацията си на "остров на мира" в Латинска Америка, тъй като престъпната дейност се увеличи рязко.

Тази тенденция съвпадна и със значителния ръст на убийствата в страната. Към 2024 г. мозъчният тръст Insight Crime установи, че Еквадор има процент на убийства от 44,6 на всеки 100 000 души, което е най-високият процент сред всички южноамерикански страни. През тази година са докладвани общо 7062 убийства.

Експерти коментират, че вълната от престъпления отразява отчасти стратегическото положение на Еквадор между Колумбия и Перу - втория по големина производител на кокаин в света.

Но сега избраният момент на въвеждане на митата повдига въпроси относно мотивите на президента и дали той е бил стриктно фокусиран върху престъпността, а не върху политиката.

Във вторник, ден преди обявяването на новите тарифи, Петро публикува в социалните мрежи съобщение в подкрепа на бившия вицепрезидент на Еквадор Хорхе Глас, лява фигура.

През 2024 г. Нобоа разреши противоречив обиск в мексиканското посолство в Кито, за да арестува Глас по обвинения в подкуп. В момента Глас пребивава в затвор с максимална сигурност, а Петро обвини еквадорското правителство в използване на "психологически мъчения" срещу бившия политик.

"Точно както поисках освобождаването на политическите затворници във Венецуела и Никарагуа, така вярвам и че Хорхе Глас трябва да бъде освободен", написа Петро.

Случаят с Глас е източник на продължаващо напрежение между Петро и Нобоа, което кара някои критици да спекулират дали митата са отчасти отговор на публикацията от вторник.

Еквадор и Колумбия са сред най-големите търговски партньори помежду си и новите налози вероятно ще породят въпроси относно бъдещето на регионалните търговски споразумения.