Кабинетът "Радев":

"Много добра идея": Тръмп предлага негов голф комплекс да стане президентска резиденция

08 октомври 2026, 6:30 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Много добра идея": Тръмп предлага негов голф комплекс да стане президентска резиденция

Луксозен голф комплекс във Флорида, собственост на Доналд Тръмп, да бъде превърнат в охранявана "президентска резиденция", вдъхновена от известната резиденция "Кемп Дейвид". Това предложи американският президент. Около новият проект, за който първоначално съобщиха местни медии и който впоследствие беше потвърден от американски представител, има голяма неяснота, особено що се отнася до евентуалните финансови ползи за семейство Тръмп.

"Това ми беше предложено от армията и "Сикрет сървис" - службата за охрана на американските политически фигури", заяви президентът по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет, като определи идеята като "много добра".

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Американският президент, бивш предприемач в сферата на недвижимите имоти и страстен привърженик на строителството, започна множество строителни проекти след завръщането си в Белия дом и постоянно размива границата между официалната си длъжност и частните си интереси.

Той изтъкна сигурността на имота, отбелязвайки, че "няма високи сгради, които да го доминират", и добави, че той се намира "на две минути от летището" в Палм Бийч. "Това няма да бъде за мен. Това ще бъде за всички бъдещи президенти", увери той, като добави, че имотът му разполага с "едно от най-добрите голф игрища в света".

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Нито Доналд Тръмп, нито Белият дом уточниха дали семейството на президента ще получава възнаграждение за предоставянето на голф комплекса или дали правителството ще стане негов собственик.

80-годишният милиардер и без това разглежда голф комплексите си като филиали на Белия дом. Той приема там чуждестранни лидери. Съвсем наскоро той направи това в Ирландия, както и миналата година в Шотландия, където беше сключено търговско споразумение с Европейския съюз. През декември именно в друг имот на семейство Тръмп във Флорида ще се проведе срещата на върха на Г-20.

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Ако проектът бъде реализиран, това би представлявало радикална промяна в обстановката. Имотите на Доналд Тръмп са известни с пищната си и претрупана декорация. Американският президент посещава по някой от тях почти всеки уикенд, но избягва „Кемп Дейвид“, военна база насред природата в близост до Вашингтон, която е по-аскетична и където гостите са настанявани в дървени хижи.

"Кемп Дейвид" е бил домакин на множество важни дипломатически преговори. Мястото дава името си на Споразуменията от Кемп Дейвид от 1978 г., подписани от Египет, Израел и Съединените щати и договорени именно там.

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Доналд Тръмп Голф резиденция
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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