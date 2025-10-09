След тревожните новини за здравето му: Тръмп ще си направи рутинен медицински преглед

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще премине рутинен медицински преглед в петък във военна база близо до Вашингтон, съобщи говорителят на Белия дом Каролин Ливит, цитирана от CNN. "В петък сутринта президентът Тръмп ще посети Медицинския център Уолтър Рийд за планирана среща и обръщение към войниците. Докато е там, президентът Тръмп ще се отбие за своя годишен рутинен преглед", заяви Ливит.

79-годишният Тръмп е най-възрастният избран президент в историята на САЩ. Той вече премина годишен медицински преглед през април.

Сериозно заболяване

В средата на юли от Бели дом съобщиха, че президентът на САЩ е бил прегледан за подуване на краката и е бил диагностициран с хронична венозна недостатъчност. Той е преминал през "цялостен преглед, включително диагностични съдови изследвания" с медицинското звено на Белия дом.

В бележката от лекаря на президента, капитан Шон Барбабела, се посочва, че "е извършен двустранен венозен доплер на долните крайници и е установена хронична венозна недостатъчност, МКБ-9, често срещано състояние, особено при лица над 70-годишна възраст". До прегледа се стигнало, след като Тръмп "забелязал леко подуване на долните крайници".