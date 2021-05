Тръмп е бил зависим от Русия - това гласи информация във второ досие за милиардера

Прочулият се като разследващ връзките на американския експрезидент Доналд Тръмп бивш служител на британското външно разузнаване МИ6 Кристофър Стийл е предал второ "досие" за Тръмп на ФБР. Това е станало, когато Тръмп вече е бил президент на САЩ, пише британският вестник The Telegraph, позовавайки се на свои източници, предаде Агенция "Фокус".

Британският вестник твърди, че информацията в това второ досие не е минало процедура за потвърждение. Данните в документа касаят предполагаемите връзки на бившия ръководител на републиканския предизборен щаб Пол Манафорт с Русия. Досието включва и твърдения, че Москва разполага с допълнителна уличаваща информация за любовните връзки на самия Тръмп.Интересен факт е, че източниците на информация за това досие обаче са различни от тези, ползвани за съставяне на първото досие - МОЖЕТЕ ДА СИ ГО ПРИПОМНИТЕ ТУК ! Основата на досието представлява описание на връзки между Тръмп и Кремъл, като според съставилия документа руските служби са захранвали американския милиардер с компроментираща информация за противниците му в президентската кампания. Например една от посочените връзки е тайна среща на 19 юли, 2016 година между Картър Пейдж, един от номинираните за съветници на Тръмп по външната политика и Игор Сечин, ръководителят на "Роснефт". Сечин е считан за един от хората във вътрешния кръг на Владимир Путин. Сътрудничеството между Тръмп и Кремъл продължавало "поне пет години", а руските служби имали компроментиращи неща за самия милиардер, включително записи на Тръмп с проститутки в хотел "Риц Карлтън" в Москва, при това в апартамента, в който отседнали преди време Барак и Мишел Обама. Проститутките направили шоу с уриниране за Тръмп - т.нар. "златни душове".Според сегашната статия в The Telegraph, Стийл е разпитан от ФБР през септември 2017 година и е казал, че бившият му информатор е станал недостъпен, но нова "шпионска мрежа" започва да получава информация за Тръмп, която представлява интерес за бившия служител на МИ6. Събирането на уличаваща за Тръмп започна през 2015 година. Първоначално това беше направено по заповед на поддръжници на Републиканската партия на САЩ, които критикуваха милиардера, влязъл в борбата за най-висшата държавна служба. Поръчката е получена от Fusion GPS, а по-късно Стийл и неговата лондонска фирма участват в работата по "досието". Когато Тръмп стана най-вероятният кандидат за президент, републиканците, според The New York Times, спират да финансират Fusion GPS, но демократите проявяват интерес и поемат нещата в свои ръце. Това беше разкрито от The Washington Post - че Хилари Клинтън е платила за намиране на компромати срещу Тръмп . Покрай това досие обаче BBC цитира информация от ЦРУ , според която Русия разполага с повече от един записи със сексуален характер на Тръмп. Новината излезе на бял свят дни преди Тръмп да се закълне официално като държавен глава на САЩ.