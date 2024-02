Гиркин е категоричен, че докато Тръмп е бил президент на САЩ, е оказвал помощ на Украйна (бел. ред. - по негово време в Украйна дойдоха значителни оръжейни пратки). Освен това, Гиркин счита, че републиканците и демократите са на едно мнение за Украйна и сегашните карамоли в Конгреса са политическа битка, която ще бъде туширана след президентските избори в САЩ през есента на 2024 година. Дори Тръмп да вземе предвид желанията на Русия за Украйна при мирно споразумение, антуражът му не споделя такава позиция, предупреждава Гиркин.

Тръмп ще иска да опази водещата роля на САЩ в глобален мащаб – затова задачата му в тази ситуация няма да бъде „да прекрати военния конфликт“, а да го използва, за да откъсне Руската федерация от Китай или поне да я измести възможно най-далеч. А може САЩ да се споразумеят с Китай за сметка на Русия, разсъждава Гиркин.

В заключение – Тръмп може да говори с Русия за мир в Украйна, обаче при неговите условия. А те ще са – Русия да се отдръпне от Китай и Иран за сметка на удовлетворяване на някои руски претенции за Украйна (например териториално разделение), "грациозно и цинично" решение. А Украйна няма да бъде ликвидирана – ще получи няколко години отсрочка и ще бъде въоръжена до зъби, за да не се повтори ситуацията сега, категоричен е Гиркин. Той счита това за самоубийство за Путинова Русия, като използва следното словосъчетание "управляващата Руската федерация мафия", защото в крайна сметка окончателните условия за мир в Украйна може да се окажат даже различни от първоначалните, с които Тръмп би подмамил Путин. Гиркин обаче смята и, че такъв вариант може да е много примамлив за Путиновия режим, защото е с хоризонт 5-6 години, а "почти целият брилянтен кръг е над 70-годишен".

Източник: Telegra

"Our position is known - we defend our legitimate security interests and the rights of millions of Russian people, who were deprived of their legal rights by the Ukrainian putschists after the coup," Russian Foreign Affairs Minister Lavrov said.



