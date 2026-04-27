В Белия дом мислят Тръмп да започне да носи бронежилетка

Белият дом обмисля въпроса за носенето на бронежилетка от президента на САЩ Доналд Тръмп по време на бъдещи публични събития след вчерашната стрелба по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, съобщи старшият кореспондент на Fox News в Белия дом Питър Дуси. "В Белия дом се водят дискусии дали президентът Тръмп ще трябва да започне да носи бронежилетка на бъдещи публични събития", каза той в ефира на телевизионния канал. Още: Тръмп ли е бил мишена: Стрелецът проговори, Европа се възмути

Евакуираха Тръмп, имаше опасност за живота му

Вчера вечерта в балната зала на хотел "Вашингтон Хилтън", където се провеждаше тържествената вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, имаше стрелба. На вечерята присъстваше държавният глава. Тръмп и съпругата му Мелания. Те бяха евакуирани. Общо по време на инцидента бяха произведени не по-малко от пет до осем изстрела.

Мъж, въоръжен с пушка и пистолет, рани служител на охраната, който беше спасен от бронежилетката си. Заподозряният е 31-годишният Коул Алън, който работи като учител. Предполагаемият стрелец е задържан и заяви, че целта му са били американски държавни служители, но не спомена Тръмп.

Според високопоставен служител властите са открили в профилите на заподозрения в социалните мрежи "антитрамповска и антихристиянска реторика", пише CBS News.

Прокурорът на САЩ за окръг Колумбия Жанин Пиро съобщи, че срещу заподозряния са повдигнати две обвинения за употреба на огнестрелно оръжие и едно за нападение над федерален служител с използване на опасно оръжие.

"Освен тези две обвинения могат да бъдат повдигнати и други федерални обвинения, но всичко зависи от това доколко добре ще разберем мотива му, намеренията му, които са го подтикнали да извърши това, което направи снощи", заяви и.д. генерален прокурор на САЩ Тод Бланш.

Събитията в събота предизвикаха опасения за безопасността на президента. Републиканският конгресмен Майк Лоулер в разговор с CNN отбеляза добрата работа на Тайните служби и федералните агенти, но добави, че "изобщо не трябваше да се стига дотук".

След стрелбата, полицията в Ню Йорк засилва мерките за сигурност около небостъргача "Тръмп Тауър" в центъра на Манхатън.

