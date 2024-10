"Да покажем сила": NYT разкри какво са обсъждали иранците за атаката по Израел (ВИДЕО)

След дни на остри дебати по високите етажи на властта висшите военни командири на Иран надделяха и близо 200 балистични ракети бяха изпратени към сърцето на Израел.

Още: Пълномащабна война ще е най-лошият сценарий: Запрянов за обстановката в Близкия Изток

Директният военен удар на 1 октомври бе нанесен, след като висши военни командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (Революционната гвардия) убедили върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей, че това е единственият начин на действие, ако Техеран иска да изглежда силен, твърдят трима ирански служители, цитирани от The New York Times. Вече писахме, че президентът Масуд Пезешкиан не е бил наясно с нападението, според NYT: Иранският президент не е бил информиран за атаката на Иран: Има ли разкол във властта? (ВИДЕО).

Повечето ракети бяха прехванати, но иранската армия е подготвила и стотици други, които да изстреля от западните си граници, ако Израел или главният му съюзник САЩ отвърнат на удара, казват двама членове на Революционната гвардия.

Ракетите са били изстреляни в отговор на убийството на лидера „Хизбула“ Хасан Насрала при израелски удар край Бейрут миналата седмица. Нападението е имало за цел и да отмъсти за убийствата на лидера на "Хамас" Исмаил Хания и на високопоставен ирански командир.

Още: Иран и корените на "Хизбула": Как започна всичко?

Новият президент на Иран Масуд Пезешкиан предупреди израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, че „Иран не търси война, но ще се противопостави твърдо на всякакви заплахи“. Той допълни: „Това е само малък проблясък на нашите сили. Не влизайте във война с Иран“.

Снимка: Getty Images

В частни разговори Пезешкиан е призовавал към предпазливост, твърдят ирански служители. Той предупреждавал, че Израел се опитва да въвлече Иран в по-широк конфликт. А публично новият президент говори пред ООН за желанието си да намали напрежението. Иранските консерватори атакуваха Пезешкиан и правителството в остра кампания в социалните мрежи и иранските медии, заявявайки, че призивите им за сдържаност са равносилни на предателство.

Още: Президентът свика КСНС заради напрежението в Близкия Изток

Нападението на Израел с балистични ракети във вторник ясно показа коя страна в дебата е спечелила, поне за момента, пише NYT. Висшите военни командири на Иран са стигнали до заключението, че е от съществено значение да се създаде възпираща сила срещу Израел - и то бързо, за да се обърне или поне да се забави ходът на нападението срещу "Хизбула" в Ливан.

Иранците също така искали да възстановят доверието в членовете на „Оста на съпротивата“ и да обърнат всяко схващане, че Иран или регионалните му съюзници са слаби. "Оста на съпротивата" е мрежата от проирански групировки и милиции в региона на Близкия изток - "Хамас", "Хизбула", хутите в Йемен, проиранските милиции в Ирак и Сирия и др.

Високопоставен съветник на Пезешкиан заяви в телефонно интервю преди ракетната атака, че независимо от личните резерви на президента относно войната с Израел, той публично ще подкрепи всяко решение, взето от Али Хаменей - както направи във вторник.

Още: "Хизбула" съобщи за първи пряк сблъсък с израелската армия в Ливан

Според официални лица промяната в стратегията на Иран е резултат от размисъл сред неговите лидери, включително външния министър Абас Арагчи. Те решили, че Иран е направил грешен разчет, като не е реагирал на убийството на лидера на „Хамас“ Исмаил Хания през юли и на по-скорошното убийство на висшия ирански командир генерал Абас Нилфорушан.

Смятат, че сдържаността е била погрешно разбрана като слабост. Арагчи е казал на други официални лица, че западните държави са измамили Иран, когато са поискали от него да прояви сдържаност и да позволи да се преговаря за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, казват тримата служители пред NYT.

Хаменей ще води петъчната молитва в Техеран тази седмица и ще произнесе проповед, която се очаква да даде тон на това, което ще последва, съобщават иранските медии. Върховният лидер обикновено води петъчната молитва само при извънредни обстоятелства, свързани с националната сигурност. За последен път това е станало през 2020 г. след убийството от САЩ на Касeм Сюлеймани - високопоставения генерал, почитан от иранците.

Още: Заради атаката на Иран: Рязка промяна в цената на петрола

Междувременно изстрелването на ракетите от Иран към Израел бе заснето от преминаващ в небето наблизо самолет, летящ за Дубай. The New York Post съобщава, че преди да изстреля ракетите, Техеран не е проверил дали въздушното пространство е свободно от граждански полети.

Всички ракети прелетяха покрай самолета, но кадрите показаха колко близо е бил Иран до провокирането на международен инцидент", посочва изданието на база на видеоклипа.

Iran's launch of missiles toward Israel was filmed from a passing airplane flying to Dubai



The New York Post reports that before launching the missiles, Tehran did not check whether the airspace was free of civilian flights.



"All the missiles flew past the airliner, but the… pic.twitter.com/XqBxnfGwJS