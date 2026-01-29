Дипломацията е пропаднала и Тръмп сериозно мисли да удари Иран

Иран дава сигнали, че е готов да преговаря за споразумение по ядрената програма със САЩ, докато американският президент Доналд Тръмп предупреждава, че „времето изтича“, а в момента наблюдаваме постоянно натрупване на американски военни сили в Персийския залив. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф смята, че републиканецът може да започне война, но че "няма контрол" над това как ще завърши тя.

"Ние сме готови да преговаряме със Съединените щати, ако преговорите са искрени и се водят с добра воля", твърди той и добавя: "Иран ще отговори, ако бъде нападнат, и хиляди американски войници ще се окажат в опасност".

Дипломацията не е сработила

Според CNN обаче тихите дипломатически контакти не са довели до напредък и затова Тръмп обмисля нови въздушни удари на САЩ срещу Иран, каквито имаше през юни 2025 година. Тогава американците решително се намесиха и на практика сложиха край на 12-дневната война на Ислямската република с Израел, поразявайки основните съоръжения за обогатяване на уран в Натанз, Фордо и Исфахан. Уран, обогатен до над 90%, е готов материал за ядрена бомба. Техеран винаги е отричал, че ядрената му програма е с военни цели.

САЩ и Иран са си разменили послания чрез посредници от Оман и между пратеника на Вашингтон Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи, като накратко са обсъдили възможна лична среща. Тя така и не се е състояла. А сега Тръмп вярва, че военните му опции са се разширили с американската ударна група в региона.

Неназовани официални лица заявиха пред The New York Times на 28 януари, че преговорите между САЩ и Иран не са отбелязали напредък през изминалата седмица и че няма индикации, че Техеран планира да се съгласи с исканията на Тръмп.

И американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) прави оценка, че е много малко вероятно иранският режим да се съгласи с исканията на САЩ по отношение на ядрените преговори въпреки натиска, който Щатите упражняват върху режима да приеме ядрено споразумение.

Потенциалните цели на САЩ в Иран

Официални лица казват пред CNN, че потенциалните цели включват ирански лидери, служители на силите за сигурност, свързани с убийствата на протестиращи, ядрени съоръжения и правителствени институции. Американското разузнаване също посочва, че Иран възстановява ядрените си обекти по-дълбоко под земята и блокира инспекциите на ООН.

Вашингтон поиска от Иран да прекрати завинаги обогатяването на уран, да ограничи програмата си за балистични ракети и да спре да подкрепя регионални групи - така наречените проксита като хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, проиранските милиции в Ирак и Сирия, но Техеран отхвърли ограниченията за ракетите и ще обсъжда само ядрени въпроси.

Какво включва новата ударна група на САЩ в Близкия изток?

Междувременно САЩ добавиха нови високотехнологични военни средства към своето присъствие в Близкия изток, включително ракетен разрушител и самолет за електронно наблюдение RC-135V Rivet Joint. С това засилиха противоракетната си отбрана и способностите си за събиране на разузнавателна информация, докато напрежението с Иран се засилва.

В момента Военноморските сили на САЩ разполагат с 10 военни кораба в зоната на отговорност на Централното военно командване, пише TWZ.

