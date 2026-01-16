Иранските лидери прехвърлят парите си в чужбина. САЩ: "Плъховете напускат кораба" (ВИДЕО)

Иранските лидери прехвърлят валутните си резерви зад граница, което показва липсата им на доверие в иранската банкова система и може да е признак за опасения относно бъдещето на режима. Този извод може да се направи от думи на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, който заяви, че ирански официални лица са прехвърлили „десетки милиони (американски) долари” извън Иран на неуточнени места.

"Другото нещо, което можем да видим като Министерство на финансите, което налага санкциите, е, че сега наблюдаваме как плъховете напускат кораба, защото виждаме как милиони, десетки милиони долари се превеждат извън страната, изнесени тайно от иранското ръководство", твърди Бесент.

"Така че те напускат кораба и ние виждаме как парите постъпват в банки и финансови институции по целия свят. А ние в Министерството на финансите проследяваме парите, независимо дали това става чрез банковата система, или чрез цифрови активи. Ще проследим тези активи и те няма да могат да ги задържат", добави финансовият министър на Щатите във връзка с опитите на ирански лидери да избегнат санкциите.

BREAKING: Scott Bessent reveals Treasury is tracking tens of millions of dollars fleeing Iran as its leaders know the end is near and try to escape sanctions.



The Treasury Secretary called it “rats fleeing the ship.”



BESSENT: “And Rob the other thing as Treasury who carries out… pic.twitter.com/2ZNk6J1e2o — Overton (@overton_news) January 15, 2026

Израелски информационен канал също съобщи на 14 януари, че ирански официални лица са преместили около 1,5 милиарда долара от Иран през последните 48 часа и че синът на върховния лидер Али Хаменей, Моджтаба Хаменей, е прехвърлил 328 милиона долара от тази сума в Дубай. Медията се позовава на източник, запознат с дейността на Иранската революционна гвардия (IRGC).

Now in the looming Iran regime collapse: Iranian regime elite transferred $1.5 BILLION out of Iran via crypto in last 48 hours.



EXCLUSIVE intelligence revealed by @DBalazada on Channel 14 @MaggieTabibi now (English subtitles on original Hebrew ⬇️).



Khamenei's son alone moved… pic.twitter.com/YxAdhhlQJq — C14 News Israel | EN (@c14israel) January 14, 2026

Липса на доверие в банковата система след ликвидиране на банка, свързана с режима

Прехвърлянето на пари от ирански служители отразява липсата им на доверие в крехката банкова система на страната. Свързаната с режима банка Ayandeh бе ликвидирана през октомври 2025 г., след като претърпя загуби в размер на почти 5 милиарда долара. Иранската централна банка приобщи Bank Ayandeh към контролираната от режима Bank Melli и се опита да прикрие икономическия шок от разпускането на Ayandeh чрез отпечатване на повече пари, което пък влоши инфлационния цикъл, отслаби стойността на риала спрямо щатския долар и доведе до повишаване на цените.

Именно влошеното икономическо състояние доведе до избухването на търговски стачки на 28 декември 2025 г., най-вече в Техеран, а те бързо прераснаха в мащабни протестни действия на граждани срещу режима на аятоласите. Според различни данни на независими медии и организации жертвите по време на демонстрациите може да достигат от 12 000 до 20 000 души. Убийствата са извършвани масово от силите за сигурност на режима: Кръв и трупове: "Амнести" събра шокиращи доказателства от протестите в Иран (ВИДЕО).

Що се отнася до новите санкции, наложени от САЩ на Иран на 15 януари, те включват 18 физически лица и организации, които играят ключова роля в изпиране на приходите от продажбите на ирански петрол и нефтохимически продукти на чуждестранни пазари като част от тайните „сенчести банкови“ мрежи на санкционираните ирански финансови институции Bank Melli и Shahr Bank.

Снимка: Getty Images

Иран не прави никакви икономически реформи, за да адресира причината за протестите

Икономическата криза в Иран изисква структурни промени в паричната и фискалната система на режима, което би наложило разплитане на десетилетия на лошо управление, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Анализаторите, които следят ситуацията в Иран изкъсо, подчертават, че режимът не е предложил никакви икономически реформи, за да адресира генезиса на масовите протести.

Режимът е дал да се разбере, че не е склонен да проведе фундаментални икономически реформи и вместо това прилага временни мерки, за да поддържа иранската икономика на повърхността. Съобщаваните парични преводи на иранските лидери ще намалят количеството твърда валута в Иран, което, от своя страна, вероятно ще засили банковата криза в страната и ще попречи на режима да реши кризата с ликвидността. Тези условия вероятно ще засилят икономическото недоволство на иранците, гласи оценката на тръста.

New videos from Iran, reportedly filmed today, show armored vehicles deployed on Kalantari Highway in Mashhad. Locals report the city is effectively cut off, with heavily armed regime forces controlling nearly all major exits and roundabouts, tightening their grip amid the… pic.twitter.com/ebjIHK1CX4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026

Протестите са потиснати, но режимът е нестабилен

Мерките за сигурност на режима и бруталното потушаване на протестите, изглежда, са потиснали активността на гражданите - поне засега. Нито един протест не е бил регистриран на 15 януари, което е вторият пореден ден, в който от ISW не са отчели никаква протестна дейност в Иран. Различни източници в страната съобщиха на западните медии, че демонстрациите са затихнали през последните дни в отговор на бруталното им потушаване от страна на властите. Вероятно е все пак да има протести в различни градове, но това да не се знае заради продължаващото вече седмица прекъсване на интернета.

Широкомащабната мобилизация на силите за сигурност от страна на режима обаче е неустойчива, което прави възможно протестите да бъдат подновени, прави оценка ISW.