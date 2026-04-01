НА ЖИВО: Ще се откаже ли Тръмп от опитите да отвори Ормузкия проток?

01 април 2026, 0:12 часа 384 прочитания 0 коментара
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Гарантирането на свободното преминаване на танкери през Ормузкия проток не е сред "основните цели" на американския президент Доналд Тръмп, стана ясно от думите на говорителката на Белия дом Карълайн Левит вчера, 30 март. Този пореден обрат в обявяваните от Тръмп цели на войната му в Близкия изток днес е сред водещите теми в западния печат.

Елин Димитров Отговорен редактор
