Неочаквано: Свещена гора пази критично застрашен от изчезване бозайник

Критично застрашен от изчезване китайски панголин (Manis pentadactyla) е забелязан за първи път в област в Източен Непал, съобщи научният сайт Phys.org, като се позова на публикация в списание "Орикс" (Oryx).Китайските панголини са малки нощни бозайници единаци, чиято родина е Южна и Югоизточна Азия. Подобно на други видове панголини, те са застрашени от изчезване поради бракониерство, загуба на местообитания и незаконен трафик. Покритите с люспи животни са защитени от непалското законодателство, но тези защитни мерки могат да бъдат трудни за прилагане на толкова обширни територии, отбелязва Phys.org.

Добра новина за опазването на редкия бозайник

За да ги защитават по-добре, учените трябва да знаят къде живеят те в цялата страна. Досега обаче доказателствата за наличието на китайски панголини в Източен Непал се ограничаваха до устни разкази и следи, за които се предполагаше, че принадлежат на този вид. Поради тази причина през януари 2025 г. изследователите се отправят към гората Панчаканя. Тази малка гора е свещена за местните индуистки и киратски общности, уточнява научният сайт.

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Екипът от учени търси следи от присъствието на панголини като пресни леговища, стъпки и остатъци от храна. Когато ги откриват, изследователите поставят две камери със сензор за движение и ги закрепят за дървета и стълбове над земята, за да не бъдат откраднати, като ги прибират през деня. В продължение на две седмици камерите са местени на 14 различни места в близост до пътеки и дупки.

Още през втората нощ камерите записват два кратки видеоклипа на мъжки китайски панголин – единият в 22:03 ч., а другият в 22:06 ч. Тъй като тези клипове са заснети само с три минути разлика на едно и също място, изследователите правят извода, че става въпрос за един и същ мъжки панголин. Учените обобщават заснетото от тях в статия, публикувана в научното списание "Орикс".

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Откритието е добра новина за природозащитниците, но тъй като проучването е било кратко и е обхванало само малка площ, изследователите не знаят нищо за популацията в района на Източен Непал, отбелязва Phys.org.

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Въпреки това, откриването на този рядък бозайник в свещена гора, заобиколена от градски постройки, подчертава значението на местната култура за опазването на дивата природа, смятат учените. Присъствието на китайския панголин в тази свещена гора придава още по-голяма екологична стойност на зеленото пространство в сърцето на града, добавят те. Учените отбелязват, че опазването на вида в подобна среда е уникален шанс местните културни традиции да се превърнат в мощен инструмент за защита на природата, пише БТА.

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