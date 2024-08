От жертва до виновник: Нетаняху води Израел по пътя на голяма война в Близкия изток

Елиминацията на лидера на "Хамас" Исмаил Хания в Техеран унижи управляващите в Иран, попари надеждите за прекратяване на огъня в Близкия изток и приближи тежко въоръжените държави там към война, която всички те твърдят, че не искат.

Ако новоизбраният президент на Иран Масуд Пезешкиан се е надявал на период на "меден месец" след встъпването си в длъжност миналата седмица, той трябва да е жестоко разочарован. По-малко от 12 часа след като Пезешкиан положи клетва, експлозия разтърси комплекс на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) в центъра на Техеран. Целта: Исмаил Хания, политическият лидер на "Хамас", почетен гост на встъпването в длъжност на Пезешкиан и един от най-издирваните в Близкия изток.

Пезешкиан беше изненадващият победител на президентските избори миналия месец. Изпреварвайки консервативен хардлайнер, предпочитан от аятолах Али Хаменей, върховния лидер на Иран, той обеща да възстанови скъсаните връзки със САЩ и Европа. Мнозина се надяваха, че победата му ще възвести по-отворена и по-прогресивна епоха и ще намали социалното напрежение от феномена "Масха Амини": Светът през 2022 година: Протестите в Иран - ще падне ли религиозният режим?

Убийството на Хания, което се приписва на Израел и не се отрича от Ерусалим, попари всички тези надежди. Пезешкиян се оказа в окото на международна буря, която, както предупреждават анализаторите, може да доведе до тотална война, която да обхване целия Близък изток.

Вбесен от дръзкото нападение, което унижи него, страната му и елитните ѝ въоръжени сили, Хаменей - върховният авторитет на Иран - се твърди, че е наредил подготовка за пряк военен удар срещу Израел. Да отмъстим за смъртта на Хания е "наш дълг", заяви Хаменей. Пезешкиан нямаше друг избор, освен кротко да се съгласи. Сега светът чака да види какво ще направи Иран. Толкова за новото начало: Мохамед Халаф: Утре сутринта се очаква атака на Иран срещу Израел

Близкият изток често се колебаеше на ръба на катастрофата през напрегнатите месеци след атаката на "Хамас" от 7 октомври, при която загинаха около 1200 израелци. През април, след като Израел уби високопоставени командири на КСИР в иранското консулство в Дамаск, Иран изстреля стотици ракети и безпилотни самолети в първата си директна атака срещу Израел след революцията от 1979 г. Специална международна коалиция, съставена от военновъздушните сили на САЩ, Обединеното кралство, Франция, Саудитска Арабия и Йордания, помогна на Израел да прехване и унищожи огромното мнозинство от тях, но това беше "игра с огъня".

Според материали в медии като CNN, The Wall Street Journal, Axios и т.н., Пентагона вече бърза да организира подобна многонационална операция за въздушна защита на Израел, но някои държави може да не се съгласят да участват отново. Това очевидно нежелание отразява дълбокия гняв към израелското правителство и неговия министър-председател Бенямин Нетаняху - защото действията им с Хания, съчетани с убийството на висш командир на "Хизбула" в Бейрут миналата седмица, се разглеждат като безразсъдно провокативно ескалиращи. Убийствата отново попариха надеждите за прекратяване на огъня в Газа - което изглежда отговаря на порочните цели на Нетаняху.

Следващата стъпка на Иран може да се окаже решаваща за това дали Близкият изток ще потъне в хаос. Ключовата позиция на Техеран не бива да ни изненадва. Постепенното му превръщане в първостепенна сила в региона се ускори след 7 октомври. Антиизраелската и антиамериканска "ос на съпротивата" на Иран обхващаща войнстващи ислямистки групи в Ливан, Сирия, Ирак и Йемен и все по-открито подкрепяна от Китай и Русия, сега е голяма сила, която предизвиква установения ред, ръководен от Запада.

Две други свързани събития водят Близкия изток към пропастта. Едното е безпрецедентната, самоунищожителна постъпка на агресивно твърдата дясна управляваща коалиция на Израел, която включва фанатични ултрарелигиозни евреи и националистически екстремисти. Дълго преди началото на войната израелското общество беше в смут, разцепено от високомерните опити на Нетаняху да ограничи независимостта на съдебната система, за да опази себе си: В разгара на войната възобновиха делото за корупция срещу Нетаняху

Максималистичните политики, провеждани от крайно десни министри за разширяване на селищата на Западния бряг, фактическото териториално анексиране и неконтролираното насилие срещу арабските заселници в окупираните територии, вървяха успоредно с безмилостния конфликт в Газа. Убийството на повече от стотици хиляди палестинци, много от които цивилни граждани, отчужди традиционните поддръжници на Запад от Израел и възмути мюсюлманския свят. Срещу Израел има международни обвинения в геноцид, а лидерите му - във военни престъпления. И все пак това плачевно изпадане в положение на глобален парий изглежда само подтиква Нетаняху и неговите съюзници към още по-големи прояви на непокорство, което засилва страховете, че израелският премиер всъщност изобщо не работи някога да има устойчив мир - защото тогава ще бъде изправен пред непреодолимите вътрешни проблеми, които бяха на път да го сринат политически и дори да го вкарат в затвора: От "осанна" до "разпни го" - реакциите за Нетаняху и Трибунала в Хага

Тази непокорност беше демонстрирана във Вашингтон миналия месец, където Нетаняху направи безпощадно войнствено обръщение към Конгреса. Той също така се срещна с кандидата за президент Доналд Тръмп - човек, който действа твърдо срещу Иран и имаше сериозни данни, че на косъм в неговия мандат е избегнато решение за американски удар срещу Иран: Тръмп се е готвил да атакува Иран?. Непокорното поведение на Нетаняху подчерта третото развитие, което сега подкопава стабилността в Близкия изток: намаляването на силата и влиянието на САЩ в региона, в който някога те доминираха.

Джо Байдън влезе в Белия дом през 2021 г. с надеждата да възроди сделката с Иран по ядрената му програма, но иначе беше решен да замрази палестинския въпрос и да заобиколи близкоизточните проблемни точки. Китай и Русия бяха основните му задгранични приоритети. И все пак се случи точно обратното. Хаменей и (вече покойният) Раиси блокираха смисления диалог за ядрената програма. След това зверствата на "Хамас" принудиха Байдън да се ангажира лично с израелско-палестинския въпрос. На практика той даде на Нетаняху свобода на действие в Газа - ужасна грешка, която все още не е поправена. В резултат на това регионалният авторитет на САЩ, който и без това беше накърнен от провалите в Ирак, Афганистан, Сирия, Сомалия и Либия, се срина още повече.

Сега, травмиран и разпален от Газа, притиснат и впримчен в капана на ирано-израелската конфронтация и лишен от ефективно американско ръководство, Близкият изток и неговите многобройни тежко въоръжени герои се приближават неумолимо към пълномащабна война, която всички те твърдят, че не искат.

"Хизбула" в Ливан, спонсорирана от Иран, е смятана за най-мощния недържавен фактор в света. По оценки на Израел тя разполага с около 45 000 обучени бойци и до 150 000 ракети, както и с множество безпилотни летателни апарати. Експерти твърдят, че "Хизбула" може да изстрелва между 2500 и 4000 ракети дневно до всяка точка на Израел в продължение на 3 седмици - и потенциално да пробие израелската система за противовъздушна отбрана "Железен купол".

Досега Иран не желаеше да ангажира "Хизбула" с пълномащабна офанзива, тъй като я смяташе предимно за предна линия на отбрана срещу Израел. Въпреки че от 7 октомври насам се наблюдава редовна трансгранична размяна на огън, Хасан Насрала, ръководителят на "Хизбула", който отговаря пред Хаменей, не е предложил на "Хамас" пълна, активна подкрепа. Това може да се промени след потвърденото от Израел убийство миналата седмица в Бейрут на Фуад Шукр, висш военен командир на "Хизбула".

От самото начало Ирак зае безкомпромисна позиция по отношение на конфликта в Газа, като осъди инвазията на Израел и отказа да критикува "Хамас". Това отразява по-скоро историческата подкрепа на страната за палестинската кауза, отколкото политическото влияние на Иран, което обаче е значително.

Ирак е дом на ислямистки милиции, свързани с Иран, които многократно са атакували американските сили там и в Сирия. След най-малко 165 нападения на милициите след 7 октомври Байдън нареди въздушни удари през февруари, за да отмъсти за трима американски войници, убити в Йордания: Дрон уби американски войници в Йордания, защото го помислили за свой

Опасенията, че войната в целия регион може да привлече тези иракски бойци, както и подобни групи в Сирия, се засилиха от трите нападения срещу американски сили през последните дни, които отбелязаха ново засилване на военните действия. В отговор САЩ започнаха въздушни удари южно от Багдад миналия вторник. В Ирак остават около 2500 американски военнослужещи, а в Сирия - около 900, на които е възложена борбата с тероризма. Правителството в Багдад иска те да напуснат. Днес те изглеждат като мишени.

Хутите в Йемен са фундаменталистка шиитска милиция, съюзена и въоръжена от Иран, която пламенно се противопоставя на съществуването на държавата Израел и чието мото включва фразата "Проклятие за евреите".

След инвазията на Израел в Газа хутите започнаха да обстрелват с ракети търговското корабоплаване в Червено море, свързано с Израел и близки съюзници като САЩ и Великобритания. Това на свой ред предизвика западен военен отговор, включително бомбардиране на ракетните площадки на хутите. Заплахата от страна на хутите рязко нарасна миналия месец, когато те успяха да ударят жилищна сграда в Тел Авив с въоръжен дрон, убивайки един човек и ранявайки други. Израел предприе наказателни ответни въздушни удари по пристанището на Червено море Ходейда: Израел атакува Йемен, огромен пожар в пристанище Ходейда (ВИДЕО)

В хода на продължителната гражданска война в Йемен силите на хутите влязоха в сблъсък и със съюзника на САЩ Саудитска Арабия, а неотдавна атакуваха служители на ООН. Те със сигурност ще са готови за сблъсък с Израел.

И всичко това на фона на засилващи се спекулации, че Иран е много близо до създаването на собствено ядрено оръжие - за Израел се знае, че има, макар че никоя власт в Израел не го признава официално:

