Руският сенчест флот: Малайзия спря огромно количество дизелово гориво

Малайзия е задържала два танкера за предполагаемо извършване на незаконен трансфер на около 700 000 литра дизелово гориво край остров Пенанг през уикенда, пише сингапурският ежедневен вестник The Straits Times, позовавайки се на информация на Малайзийската агенция за морско правоприлагане (MMEA). Инспекцията установи, че и двата кораба са били в скачено състояние и е имало съмнение, че извършват дейности по прехвърляне на петрол от кораб на кораб без разрешение“, каза той в изявление на 12 април.

Предполагаемият трансфер е включвал около 700 000 литра дизел Евро 5, докато общото конфискувано количество се оценява на около 800 000 литра, на стойност около 5,43 милиона рингита (1,74 милиона сингапурски долара), каза той.

Директорът на MMEA в Пенанг, Мохамед Суфи Мохд Рамли, заяви, че властите са извършили проверки след разузнавателна информация за корабите, които са били закотвени във водите край Баган Аджам на 11 април.

According to Russian milbloggers, Malaysia seized two tankers with Russian crews in the Malacca Strait near Penang, citing unauthorized coupling, with an estimated 800,000 liters of fuel confiscated. #Malaysia pic.twitter.com/eCcabyozn3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2026

Чии са корабите?

Властите арестуваха и 22 членове на екипажа, сред които граждани на Малайзия, Мианмар, Русия, Филипините и Индонезия.

MMEA не уточни произхода на танкерите, дизела или местоназначението на горивото.

Според руски военни блогъри, цитирани от беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, Малайзия е задържала два танкера с руски екипажи в пролива Малакка близо до Пенанг, позовавайки се на неразрешено свързване.

Малайзия и мерките срещу контрабандата

Малайзия предприема мерки срещу контрабандата на гориво на фона на нарастващия недостиг и прекъсванията на доставките в региона, причинени от войната в Близкия изток.