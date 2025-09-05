Войната в Украйна:

Турция бясна на Израел, че я свързва с планиран атентат срещу израелски министър

05 септември 2025, 11:36 часа 320 прочитания 0 коментара
Турция бясна на Израел, че я свързва с планиран атентат срещу израелски министър

Центърът за борба с дезинформацията на Президентството на Република Турция обвини Израел в провеждане на "умишлена дезинформационна кампания" във връзка с появила се наскоро в медиите информация за предотвратен атентат срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, съобщи "Тюркийе тудей".

В сряда Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" обяви, че е предотвратила атентат на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Бен-Гвир, предаде Франс прес. "Клетка на "Хамас", действаща в района на Хеброн (на окупирания Западен бряг - бел. АФП), беше задържана през последните седмици. Тази клетка е заподозряна, че е действала под ръководството на "Хамас" в Турция с намерението да извърши атентат срещу министъра на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир", се казва в изявление на "Шин Бет".

Още: Рекорд: Турските власти са блокирали над 311 000 уебсайта

"Споменаването на Турция в някои израелски медийни репортажи за предполагаем заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания, насочена срещу нашата страна", се казва в официално съобщение на Центъра за борба с дезинформацията към турското президентство. Посочва се, че "въпросът, представен на израелската преса като ново развитие, всъщност е свързан с инцидент, случил се преди около осем месеца". В съобщението се казва още, че целта на "умишлената дезинформационна кампания е създаването на погрешна представа за Турция в международното пространство, с цел да се навреди на политиката на Турция по палестинския въпрос".

Още: 1 септември в Турция: Стартира новият сезон на турските сериали и на риболова

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Израел Турция атентат турция информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес