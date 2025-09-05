Турция бясна на Израел, че я свързва с планиран атентат срещу израелски министър

Центърът за борба с дезинформацията на Президентството на Република Турция обвини Израел в провеждане на "умишлена дезинформационна кампания" във връзка с появила се наскоро в медиите информация за предотвратен атентат срещу израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, съобщи "Тюркийе тудей".

В сряда Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" обяви, че е предотвратила атентат на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Бен-Гвир, предаде Франс прес. "Клетка на "Хамас", действаща в района на Хеброн (на окупирания Западен бряг - бел. АФП), беше задържана през последните седмици. Тази клетка е заподозряна, че е действала под ръководството на "Хамас" в Турция с намерението да извърши атентат срещу министъра на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир", се казва в изявление на "Шин Бет".

"Споменаването на Турция в някои израелски медийни репортажи за предполагаем заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания, насочена срещу нашата страна", се казва в официално съобщение на Центъра за борба с дезинформацията към турското президентство. Посочва се, че "въпросът, представен на израелската преса като ново развитие, всъщност е свързан с инцидент, случил се преди около осем месеца". В съобщението се казва още, че целта на "умишлената дезинформационна кампания е създаването на погрешна представа за Турция в международното пространство, с цел да се навреди на политиката на Турция по палестинския въпрос".

