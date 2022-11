Убийство на непълнолетен разпали протестите в родния град на Махса Амини в Иран (ВИДЕО)

Неизвестни извършители намушкаха и убиха двама служители на „Басидж“ (съставна част от Корпуса на гвардейците на ислямската революция) и раниха трима други в Машхад, провинция Разави Хорасан.

Също неизвестни извършители са намушкали и убили офицер на Командването по правоприлагане в Сенендедж, провинция Кюрдистан. В Есфахан – в едноименната провинция – е починал друг служител на командването, след като е бил застрелян на 16 ноември. Нападателят все още не е открит.

Двама гранични служители на Командването по правоприлагане пък са загинали при мистериозни обстоятелства – в „инцидент“ край Сараван, провинция Систан и Белуджистан. В околностите на Сараван често се наблюдават антиправителствени прояви и контрабанда, пише в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

ОЩЕ: В Иран: Две нападения и седем жертви

Масовите протести срещу режима продължават с висок интензитет – най-малко 40 демонстрации в 33 града, разположени в 18 провинции, са се провели на 17 ноември. И то въпреки дъжда в цялата страна. Протестната активност може да се увеличи в провенция Хузестан през идните дни, тъй като там силите за сигурност убиха 10-годишно момче преди два дни. На 16 ноември имаше убийство и срещу 14-годишно момче в Изех, гласи докладът на ISW.

Режимът може би опитва да прехвърли вината за атаката в Изех на „Ислямска държава“ – в опит да разкрие нейна връзка с протестите и така да ги обяви за терористични мероприятия, пишат анализаторите. В държавните медии, контролирани от администрацията на президента Ебраим Раиси, вече се разпространяват подобни твърдения, които изглеждат като фалшиви.

При вчерашните протести най-високата активност отново беше в столицата Техеран – там демонстрации се проведоха в паркове, по улуците и в станциите на метрото.

В Сакез – родния град на Махса Амини – над 100 граждани се събраха, за да почетат паметта на 17-годишното момче Даниел Пабанди. Той е бил убит от силите за сигурност заради участие в протестите срещу режима на 16 ноември. Там демонстрантите замерваха униформените с фойерверки, а полицаите отвръщаха с камъни.

17-year-old #Danial_Pabandi was killed by repressive forces in #Saghez on November 16 during #IranProtests2022. He was shot to death for protesting peacefully against IRI regime. #Mahsa_Amini

#IranRevolution#دانیال_پابندی pic.twitter.com/AuE5djLoyP