"Фалшификация" на историята, но има промени в учебници както иска България: Македонският път към ЕС

Официално в доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към ЕС съществува думата "фалшификация" що се отнася до историята. Това потвърди евродепутатът Ивайло Вълчев, който беше категоричен, че Европейският парламент добре разбира проблемите. И подчерта - България не иска нищо друго извън това българите да бъдат признати в македонската конституция - поне по 5 пъти всяка отговорна българска институция го е казала, а властите в Скопие постоянно извъртат и заблуждават за още уж български условия - Още: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията

Същевременно, в сутрешния блок на БНТ д-р Наум Кайчев, български историк и дипломат, изследовател на новата балканска история, призна, че историческата комисия между България и Македония не работи - а тя беше създадена на база Договора за приятелство и дорбосъседство от 2017 година. "Все пак решенията за учебниците по стара история започват да се прилагат - съобразявания с някои бележки", уточни д-р Кайчев, визирайки изчистване на "анахронизма" за "древна македонска държава". Става въпрос за учебниците за 6-ти клас в Северна Македония, от тази година има нов такъв учебник там, предстои същото и за 6-ти клас за България. Но въпросното съгласие между нас и македонците датира от 2019 година!

Но д-р Кайчев директно каза и друго - че македонският премиер Мицкоски снощи е казал, че трябвало да има "гаранции" за "многовековната" македонска история. Това е пряка намеса на политиката в историята, категоричен е историкът. И напомни, че все още има чествания на сръбски битки срещу Тодор Александров и историческото ВМРО, от което уж произлиза ВМРО-ДПМНЕ, водена от Мицкоски - ясен знак за влиянието на Белград върху Скопие.

Мързелива дипломация

"Нас още ни описват като неприятел и враг на хората в Северна Македония, което е абсолютна лъжа", каза още евродепутатът от "Възраждане" Станислав Стоянов. Той поиска да види още по-активна българска дипломация, като се оплака, че евродепутатите ни не срещат достатъчно подкрепа от МВнР, докато македонските дипломати били много по-активни. Прекалено много разчитаме на неща, които са договорени и разчитаме, че всички са запознати с македонския проблем както ние го виждаме, предупреди Стоянов.

Още: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)