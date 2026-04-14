Кой е кумът на Орбан и Вучич? Закачката на Мадяр, която ядоса сръбския президент

Една закачка на победителя от унгарските избори Петер Мадяр ядоса сръбския президент Александър Вучич. Защо ли? Бъдещият унгарски премиер заяви, че за него е важно отношенията между Сърбия и Унгария да останат добри, преди всичко заради унгарците във Войводина, въпреки че предполага кой е кумът на голямото приятелство между Александър Вучич и досегашния унгарски премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо.

Сърбия да черпи сили от Унгария

Той добави, че не иска да се намесва във вътрешните работи на Сърбия, но че може да каже на сръбския народ да „черпи сили от вчерашните избори в Унгария“.

Междувременно правителството, в което партията на Мадяр Тиса ще има мнозинство - ще разследва предполагаемия опит за атака срещу газопровода край сръбско-унгарската граница, заяви победителят във вчерашните избори в Унгария и лидер на Тиса Петер Мадяр.

Вучич: Мадяр няма право да разследва в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич покани победителя на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр да каже дали знае кой е кумът на голямото приятелство между него, Виктор Орбан и Роберт Фицо. „Той каза, че знае кой е „кръстникът“ в подобни отношения между Орбан, Вучич и Фицо. Питам го „кой е кръстникът“, той няма представа, коментира Вучич. Президентът на Сърбия обаче се противопостави на думите на Мадяр за разследване на предполагаемия опит за атака срещу газопровода, като заяви, че Сърбия не е неговата страна и няма правомощия, предаде Макфакс. ОЩЕ: Предотвратен саботаж? Откриха мощно взривно устройство до газовата инфраструктура на Сърбия и Унгария (СНИМКИ)