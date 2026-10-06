Кораб се запали в река Дунав: Пожарникарите предотвратиха експлозия (ВИДЕО и СНИМКА)

Пожарникари от Гюргево се намесиха тази нощ, за да потушат пожар, възникнал на борда на изведен от експлоатация кораб на брега на Дунав, съобщи окръжната Инспекция за извънредни ситуации в Гюргево. Пристигайки на мястото с две пожарни коли и цистерна, те установили, че огънят бушува силно на площ от приблизително 400 квадратни метра. В близост до пожара е имало около 10 ацетиленови тръби и две газови бутилки. Те са били защитени от пожарникарите по време на интервенцията, като по този начин е елиминиран рискът от експлозия. Какви са щетите Изгорени са приблизително 10 тона дървени и пластмасови отпадъци от демонтирането на останките, моторно масло и растителни отпадъци.

Вероятната причина и напомняне

Вероятната причина за пожара са искри от използването на режещо или запояващо устройство. За да предотвратят подобни ситуации, пожарникарите напомнят на гражданите, че заваряване, рязане, лепене или други подобни операции, които представляват риск от пожар, трябва да се извършват само след като са взети всички необходими мерки за отстраняване или защита на горими материали. Също така, на местата, където се извършват подобни дейности, трябва да се осигурят необходимите средства за ограничаване и гасене на пожари. ОЩЕ: Жертви на руска атака по кораб под флага на Маршаловите острови в Черно море