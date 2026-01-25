Кървав ужас в сърцето на Истанбул: Разчленено тяло на жена в контейнер за боклук взриви Турция

Жестоко убийство на 37-годишна чужденка потресе Турция и отново изкара на преден план системния проблем с насилието над жени в страната. В събота вечерта в елитния истанбулски квартал Шишли беше открито обезглавеното и разчленено тяло на жена, което предизвика вълна от гняв и масови протести в най-големите турски градове.

Хронология на жестокостта

Ужасяващата находка е направена от мъж, събиращ материали за рециклиране. В един от контейнерите за смет той открил тяло, увито в чаршаф. Пристигналите на място полицейски екипи установили, че жертвата е била обезглавена, а краката ѝ – отрязани. Липсващите части от тялото не са открити в първия контейнер.

Разследването е напреднало светкавично благодарение на записи от охранителните камери в района. На тях се вижда как двама мъже поставят голям куфар в друг контейнер за отпадъци в близост до мястото на престъплението.

Светкавични арести на летището

Жертвата е идентифицирана като 37-годишна гражданка на Узбекистан. Само часове след разкриването на престъплението, турската полиция е локализирала основните заподозрени. Двама мъже, също узбекски граждани, са били задържани на летището в Истанбул в момент, в който са се опитвали да напуснат страната. По-късно органите на реда са арестували и трети заподозрян, съобщи агенция ДХА.

„Това е клане“: Гняв и протести

Новината за бруталното убийство мигновено мобилизира защитниците на правата на жените. Организацията „Феминистки срещу фемицида“ обяви протестни шествия в Истанбул и Анкара.

„Все още не знаем името на жертвата, но знаем, че това престъпление е резултат от мъжко насилие“, заявиха от групата в социалната мрежа „Екс“. Те се заканиха да останат на улицата, докато не бъде гарантирана сигурността на всяка жена.

Кметът на район Шишли, Ресул Емрах Шахан, също осъди остро престъплението. Според него убийствата на жени в страната вече не са единични случаи, а „голям социален проблем“.

„Фемицидите се превръщат в клане, което продължава да ескалира, подхранвано от безнаказаност, пренебрегване и мълчание“, написа Шахан, призовавайки за координирани държавни действия.

Турция и кризата с фемицидите

Случаят в Шишли не е изолиран. Насилието над жени в Турция достига критични нива, като статистиката е стряскаща. Тъй като държавата не публикува официални данни за тези престъпления, задачата по събирането им се поема от неправителствени организации.

Според платформата „Ще сложим край на фемицидите“, само през изминалата 2025 година:

294 жени са били убити от мъже.

297 жени са открити мъртви при подозрителни обстоятелства.

Трагедията с узбекската гражданка се случва на фона на засилващото се обществено напрежение и критики към властите за недостатъчната защита на жените и оттеглянето на Турция от Истанбулската конвенция преди няколко години.

Днес, в 16:00 ч., улиците на Истанбул и Анкара отново ще станат сцена на недоволство, а искането е едно: справедливост и край на безнаказаността.

