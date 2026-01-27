Македонските "Страйкър"-и вече са на пристанището в Гърция

Тази година ще пристигнат всичките 42 бойни машини "Страйкър" за армията на Северна Македония, които бяха закупени от Съединените американски щати (САЩ), обяви днес министърът на отбраната на югозападната ни съседка Владо Мисайловски, предаде макоденската медия "360 степени". Днешната парламентарна комисия по отбрана и сигурност разгледа информацията за необходимостта от предоставяне на изменение към договора за доставка на 42 лекобронирани колесни машини тип „Страйкър“, сключен между правителствата на Северна Македония и Съединените щати.

Част от "Страйкърите" вече са на път

Мисайловски заяви, че се налага поправка, защото 17 превозни средства вече са пристигнали на пристанището в Гърция и е необходима техническа договореност, за да се удовлетвори искането на САЩ като поправка за инсталирането на цялото оборудване, което пристига. ОЩЕ: "Терем - Ивайло" е напълно готов за асемблиране на бойните машини "Страйкър" от САЩ (СНИМКИ)

Мисайловски обясни, че това е техническа поправка.

"Всички машини ще пристигнат тази година. 17 от тях вече са на пристанището в Гърция, за което е необходимо да се приеме тази поправка. След това получаваме всички машини тук. Те остават в армията. За използването им е необходимо обучение“, каза още македонският министър на отбраната. ОЩЕ: Полша получава 250 БТР "Страйкър" за 1 долар, България купи 183 за 2,5 млрд. лв.