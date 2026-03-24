Може да няма хелий: Болниците в Северна Македония спешно проверяват резервите си

Здравноосигурителната каса (FZO) на Република Северна Македония предупреди обществените здравни институции в югозападната ни съседка, които разполагат с апарати за магнитен резонанс, да проверят запасите си от хелий и да осигурят навреме допълнителни количества, предаде македонската медия trn.mk. Причината е възможно прекъсване на доставките на европейския пазар, както и значителното увеличение на цените поради текущото геополитическо напрежение, повлияно от ситуацията в Иран.

В момента цената на хелия е увеличена с около 30 процента, а съществуващите предупреждения са, че тя може да бъде допълнително увеличена.

Защо хелият е важен?

Хелият е ключов елемент за функционирането на устройствата за магнитен резонанс, тъй като се използва за охлаждане на свръхпроводящите магнити. Без него апаратът не може да работи, което може да доведе до прекъсване на диагностичните услуги за пациентите, твърдят властите.

Призивът е превантивен

Директорът на Здравната каса в Северна Македония Сашо Клековски уточни, че призивът е превантивен и има за цел да избегне евентуални проблеми във функционирането на здравната система, пише още македонската медия.

Той посочи, че е важно да се установи, че болниците оценяват ситуацията и реагират на нея, докато хелият все още е наличен на пазара.