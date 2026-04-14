Само в празничните дни: Стотици нелегални мигранти край Крит

Стотици нелегални мигранти са открити в района на гръцкия остров Крит от уикенда до момента, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

Според данни на гръцката брегова охрана, оповестени днес, от неделя до момента с лодки са пристигнали общо 369 мигранти. Според властите има вероятност още мигранти да пътуват през Средиземно море към Гърция.

Предполага се, че плавателните съдове тръгват от Либия, както и че трафикантите се възползват от добрите метеорологични възможности и слабия вятър.

Още: В капана на блатото: Възможни жертви сред мигранти на граница на Балканите

Няколко плавателни съда на гръцката брегова охрана са участвали в операции за транспортиране на мигранти до бреговете на Крит през последните дни.

Операциите са били подпомагани от агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана Фронтекс (Frontex) като се използвани дронове за локализиране на мигрантите. В един от случаите е участвал и френски военен кораб, който е помогнал мигрантите да бъдат издърпани от водата.

Остров Крит е една от най-популярните дестинации за нелегални мигранти, които се опитват да достигнат Европейския съюз, тръгвайки от Либия. Според официалните данни през 2025 г. на гръцкия остров са пристигнали общо 20 хиляди мигранти, посочва ДПА.

Още: Депортиране в трети държави: Европарламентът одобри спорния законопроект за мигрантите