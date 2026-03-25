Войната в Украйна:

Словенският Орбан не приема поражението на изборите: Ето какво ще направи

25 март 2026, 12:15 часа
Председателят на Словенската демократическа партия (СДС) Янез Янша, известен като "словенският Орбан" ще оспорва изборите в Словения. Според него те са имали най-много нередности досега, най-вече по време на гласуването по пощата. Той е на мнение, че резултатът от предсрочното гласуване е ненадежден и не трябва да се взема предвид при определянето на крайните резултати, предаде хърватската медия "Индекс".

"Затова ще използвам всички законови средства, за да го оспоря, каза той. ОЩЕ: Словения пред избори: Възможен фотофиниш

Иска частично касиране на вота 

Целият резултат от изборите няма да бъде оспорван, но поради нередности ще бъдат подадени жалби срещу отделни избирателни секции. Според него е имало различни нередности, като например премахване на урни за гласуване от определени избирателни секции, недостиг на бюлетини или тяхното дублиране.

Срив в сайта на Държавната избирателна комисия

Янша заяви също, че уебсайтът на Държавната избирателна комисия се е сринал, докато са били въвеждани резултатите, и те са били объркани, така че избраните представители са се появили под грешните партии.

Според него, работата на уебсайта се проверява и от Службата за информационна сигурност.

Резултатите в Словения и бъдещото управление

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че настоящият премиер Роберт Голоб спечели с малка преднина изборите в Словения. Той обаче ще трябва да събере по-широка коалиция, за да формира правителство. Янша заяви още, че в момента не участва във формирането правителство, но уточни, че ще присъства на среща следващата седмица, на която ще бъде поканен от президента Наташа Пирц Мусар, която е упълномощена да даде мандат за формиране на правителство на победителя в изборите ОЩЕ: Словенският Орбан загуби изборите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Словения избори Янез Янша Роберт Голоб
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес