Златни: В Румъния килограм домати удари 20 евро

До началото на сезона остава месец, но в Букурещ вече има румънски домати, макар те да са на шокиращи цени.

Поизводителите на домати пуснаха от северната ни съседка в продажба първата си продукция. На един от известните пазари в Букурещ – този на площад "Домений" в Сектор 1, килограм домати се продава за близо 100 леи или 20 евро.

"По-евтино е да се донесат екзотични плодове от Малайзия, отколкото да се купуват зеленчуци от дворовете на румънски фермери, субсидирани от държавата. Цените се утрояват от оранжерията до сергиите", пише в свой материал по темата вестник "Гъндул" и отбелязва, че около Букурещ няма много оранжерии за домати.

Рекордно високи цени

Експертите в страната посочват като основни причини за високите цени необичайно студеното време тази пролет, по-високите разход за отопление, по-високите цени на горивата и високата инфлация.

Според председателя на Съюза на земеделските производители в Олт Йон Паунел настоящата година е с най-високите разходи през последните години.

"Цената на румънските екстра ранни домати - тези, които сега се берат от оранжериите, може да се окаже и сред най-високите в Европа. Главно поради увеличение на цените на горивата, труда, семената. Разходът на гориво е бил двойно по-висок в сравнение с последните три-четири зими", коментира за Аджепрес Паунел, предаде БТА.

Ако бъдат сравнени цените в големите супермаркети, се оказва, че румънските домати са между 3 и 4 пъти по-скъпи от вносните. Така килограм домати внос от Турция струват 17 леи за килограм (3,34 eвро), а испански чери домати се продават за 18 леи за килограм (3,54 евро).