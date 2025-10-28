Обрат! Избраха изненадващо име за нов селекционер на националния отбор на България

Днес стана ясно кой ще бъде новият селекционер на националния отбор по баскетбол на България. Както е известно, мандатът на Росен Барчовки изтече през септември и не беше подновен, тъй като не успя да класира "лъвовете" за основните квалификации за Световното първенство през 2027 година. Родният специалист бе начело през последните шест години. Управителният съвет на Българската федерация по баскетбол трябваше да обяви името на новия селекционер на 22 октомври, но отложи решението за 28-и.

Не чужденец, а българин ще поеме баскетболните "лъвове"

До промяна в датата се стигна, тъй като членовете искаха да имат повече време да разгледат кандидатурите на двамата кандидати. Твърдеше се, че Стефанос Дедас и Валтер ди Рафаеле спорят за поста. Тази информация не беше потвърдена, но беше сигурно, че чужденец ще застане начело на "лъвовете". Днес обаче стана ясно, че членовете на УС са променили решението си, тъй като новият национален селекционер ще бъде българин.

Любомир Минчев се връща начело на България

Любомир Минчев ще наследи Росен Барчовски на поста. Това разкри пред Sportal.bg президентът на БФБаскетбол Георги Глушков след края на днешното заседание, на което бе взето решението. Опитният специалист е добре познат в националния отбор, след като бе начело на мъжкия състав между 2016 и 2019 година. Водил е и националите при младежите до 18 и 20-годишна възраст. На клубно ниво той е бил начело на Левски, Лукойл Академик, Черно море Тича, Берое Стара Загора, както и на косовския Трепча, а за последно води отбора на Спартак Плевен през миналия сезон.

За националния отбор, вече под ръководството на Минчев, предстои участие в предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. България е в Група "B", където са още отборите на Норвегия и Армения. Първият мач е на 27 ноември, когато "лъвовете" с ще приемат Армения в Ботевград.

