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ЦСКА - ОФИ Крит НА ЖИВО, 0:0: Срещата започна!

27 август 2026, 20:59 часа 2021 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
ЦСКА - ОФИ Крит НА ЖИВО, 0:0: Срещата започна!

Отборите на ЦСКА и ОФИ Крит играят при резултат 0:0 в решителен двубой от плейофния кръг за влизане в Лига Европа. Победителят ще си осигури място в основната фаза на втория по сила европейски турнир. "Армейците" се надяват на чудо, след като загубиха с 0:3 в първия мач. Реваншът ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" в четвъртък, 27 август, с начален час 21:00 българско време. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите неговия развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: ЦСКА 0:0 ОФИ Крит

Въпреки че изостават с три гола от първия двубой, футболистите на ЦСКА ще направят всичко по-силите си да наваксат изоставането си и да се класират напред. Дни преди реванша Христо Янев получи отлични новини, тъй като всички негови играчи са на разположение. Така той ще може да избере възможно най-добрия отбор, с който да стартира в мача.

ЦСКА: 21. Фоьдор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 5. Жан Филип-Гбамен, 14. Теодор Иванов, 2. Пастор, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 19. Джеймс Ето'о, 28. Йоанис Питас, 67. Каталин Иту, 9. Леандро Годой

ОФИ Крит: 31 Христогеоргос, 16 Шелис, 15 Пунгурас, 43 Николау, 24 Дикман, 14 Андроутсос, 41 Бухалакис, 3 Атанасиу, 11 Фунтас. 18 Нус, 10 Канталапейдра

Очаквайте подробности!

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ЦСКА 2026

Преди мача

Отборът на Христо Янев достигна до този етап, след като елиминира някои много класни съперници. В предните три кръга "червените" победиха Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив. Сега единствено ОФИ Крит стои на пътя на груповата фаза на Лига Европа, но задачата е още по-трудна след загубата в първия двубой.

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Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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