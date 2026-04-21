Дни след раздялата: Емблематичен български клуб назначи нов старши треньор

21 април 2026, 19:55 часа 526 прочитания 0 коментара
Снимка: Velizar Eremiev - Chocho / LAP.bg
Дни след раздялата: Емблематичен български клуб назначи нов старши треньор

Само 4 дни след като се раздели с наставника си Манол Занев, емблематичният българки клуб Пирин Благоевград назначи неговия заместник. Новият старши треньор на “орлетата“ е Ивайло Василев. След като изпратиха Занев с благодарности за работата, която свърши в един от най-трудните периоди за клуба, от Пирин посрещнаха Василев с поглед към бъдещето. Те определиха назначаването му като стъпка в ясната посока, в която се движи клуба.

“В лицето на Ивайло Василев клубът вижда млад и амбициозен специалист“

На 17 април Пирин Благоевград се раздели със старши треньора си Манол Занев. Само 4 дни по-късно, “орлетата“ обявиха назначаването на неговия заместник Ивайло Василев. Ето какво написаха от клуба в социалните мрежи: “В лицето на Ивайло Василев клубът вижда млад и амбициозен специалист, който притежава необходимите качества да води отбора с дисциплина, характер и пълна отдаденост към зелената фланелка.

Пирин е 9-ти във Втора лига

Назначаването му е част от желанието на Пирин да върви напред с ясна посока, високи стандарти и увереност в бъдещето“. Пирин Благоевград премина през много сериозни проблеми както на, така и извън терена. “Орлетата“ бяха близо до фалит, но успяха да се спасят. Те се състезават във Втора лига, където се намират малко под средата на таблицата. Пирин е на 9-то от 17 места с 34 точки, които спечели в 27 мача – 8 победи, 10 равенства и 9 загуби.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
