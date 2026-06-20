Редовен участник в Шампионска лига вади 10 млн. евро за голямата звезда на Лудогорец

Лудогорец изпрати един неуспешен по неговите стандарти сезон, след като сдаде титлата в Първа лига на Левски и отпадна от Купата на България в 1/2-финалите. По тази причина в Разград предстои едно различно лято, тъй като за първи път от 14 години насам няма да пазаруват на трансферния пазар като шампиони. Въпреки че вече не са с такъв статут, "орлите" много добре знаят как се правят "шампионски" трансфери. През последните години те продадоха някои от най-добрите си играчи за рекордни за Първа лига цени.

Лудогорец готви нов грандиозен изходящ трансфер

Сега Лудогорец е съвсем близо до това да осъществи нова грандиозна сделка. Несъмнено през последния сезон едно от малкото позитивни неща в Разград беше присъствието на Петър Станич. Сръбският халф пристигна на "Хювефарма Арена" през миналото лято и събра погледите на редица европейски клубове още в дебютната си кампания. Той се отличи с 16 гола и 13 асистенции във всички турнира, а на европейската сцена се превърна в голмайстор на Лига Европа със своите 7 попадения.

ОЩЕ: НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026

Очаквано интересът към сръбския талант не закъсня, като сред фаворитите за подписа му се наредиха няколко клубове от Острова, включително от Висшата лига, и Олимпиакос. Гръцкият гранд предприе най-сериозни действия и се свърза с ръководството на разградчани, за да уреди трансфер. "Червено-белите" предложиха 6 милиона евро за Станич, но офертата им бе отхвърлена. От Лудогорец настояваха за 10 милиона евро за правата на полузащитника, което и в крайна сметка ще се случи.

Олимпиакос плаща 10 млн. евро на Лудогорец

Гръцкото издание "Gazzetta" съобщава, че от Олимпиакос са склонни да приемат изискванията за Станич и ще платят 8 милиона евро плюс още два под формата на бонуси. Трансферът все още не е официално потвърден, но в Гърция очакват финализирането на сделката до дни. Интерес към сръбския халф имаше още от клубове от Нидерландия, Испания и Италия.

ОЩЕ: Лудогорец му отвори вратата към Европа, а той се изстреля до Висшата лига и Световното първенство с Бразилия