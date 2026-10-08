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Спрягат треньор, познат на Гонзо от времето им в Левски, за нов национален селекционер

08 октомври 2026, 9:28 часа 256 прочитания 0 коментара

Въпросът кой ще бъде следващият селекционер на българския национален отбор продължава да бъде на дневен ред в Българския футболен съюз. Както е известно, Александър Димитров подаде оставка след слабия старт на "лъвовете" в Лигата на нациите. От родната централа приеха решението му и назначиха временно Атанас Рибарски за последните два мача. Под негово ръководство тимът записа загуба с 0:3 от Исландия и победа с 2:0 над Люксембург.

Още един вариант за нов национален селекционер

Първоначалното се говореше, че БФС търси чужденец за постоянен заместник на Димитров. Според медиите у нас водещ кандидат за поста бе Силвиньо. Идването му в България обаче е под въпрос, тъй като има твърде високи финансови изисквания. Доброто представяне с Рибарски пък повдига въпроси дали БФС няма да гласува доверие на него. По последна информация има още един вариант. Според "Тема Спорт" от родната централа са включили и Александър Янкович в списъка с потенциални треньори.

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Александър Димитров

Янкович, който е познат по родните терени с престоя си в Левски като помощник-треньор, в момента е без отбор. 54-годишният специалист е водил още Цървена звезда, Локерен, Мехелен и Стандард Лиеж. Той има опит и на международната сцена с младежкия национален отбор на Сърбия и всички нива на Китай, включително представителния тим. Янкович се познава добре с президента на БФС Георги Иванов, а в западната ни съседка пишат, че двамата са преговаряли и в началото на година. В началото на новия век сърбинът е помощник на Славолюб Муслин, който води Левски с Гонзо в редиците.

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Национален отбор по футбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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