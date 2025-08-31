Веласкес обясни защо Левски е треперил срещу ЦСКА 1948 и отсече: Шедьовърът на Майкон не ме изненада

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, даде своето мнение след успеха на "сините" над ЦСКА 1948 в двубой от седмия кръг на Първа лига.

"Беше труден мач срещу отбор, който от моя гледна точка, сглоби добър състав за сезона. Плод. Хареса ми какво показа моят отбор през първата част. Създадохме доста положения и можехме с по-добър резултат да се оттеглим на почивката. Откри ни се чиста възможност на празна врата. Това, което не ми хареса, е във фаза защита - доста далеч стояха линиите една от друга. Може да се дължи на умората, натрупана в играчите. Второто полувреме мога да кажа, че беше равностойно. С контрол върху играта и от двата отбора. Много бързо топката стигаше от едното към другото поле. Това лично на мен не ми хареса", каза Веласкес след победата на Левски над ЦСКА 1948.

"Липсваше ни контрола върху топката през второто полувреме. Нещо, което може да ни даде глътка въздух и да сме по-концентрирани, както и да намалим усилията си в защита. Благодаря на публиката, която оцени силите на играчите и отдаде значимото на това, че след толкова умора, вложиха много усилия", добави той.

"От една страна има играчи, на които паузата ще се отрази добре. Като на Никола Серафимов и Мустафа Сангаре. В други случаи тези паузи генерират още повече умора, но това е професионалният футбол. Трябва да си готов за това. Ние като щаб и като клуб ще им помогнем да се възстановят по най-добрия начин", смята испанецът.

"Няма да играем приятелски мач в паузата, защото аз си имам план, по който действам. Гол, който показа какво е Майкон. Голът наистина беше много красив. Не е случайност, защото това е нещо, което опитваме - да насищаме последната зона на атаката. Това да го направи по този начин не може да ни изненада, защото сме всеки ден с него", завърши Хулио Веласкес.