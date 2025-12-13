Лайфстайл:

Венци Стефанов след болезнения обрат: Това е само една игра - не е на живот и смърт!

13 декември 2025, 15:29 часа 551 прочитания 0 коментара
Славия допусна болезнен обрат срещу ЦСКА 1948 и загуби с 2:3 в среща от 1/8-финалите за Купата на България. "Белите" на два пъти повеждаха в резултата, но "червените" успяха да изравняват за 2:2 късно в добавеното време на мача. Стигна се до продължения, където ЦСКА 1948 отбеляза и трети гол, за да се класира напред. А босът на Славия Венци Стефанов отбеляза, че вероятно умората си е казала думата, а неговите играчи са разчитали, че вече са спечелили двубоя. Той обаче не смята, че трябва да се драматизира, тъй като това е "само една игра - не е на живот и смърт".

Венци Стефанов не смята да прави драми за отпадането на Славия от Купата на България

"Не мога да дам точна преценка. Не мисля, че е липса на концентрация, може би умората си каза думата. Може би разчитахме, че сме вече победители. Обикновено така се случва. Важното е, че момчетата се раздадоха. В края на краищата трябва да разберем, че това е само една игра - не е на живот и смърт. Днес победиха те, утре ще победим ние, важното е да има нормални и коректни отношения. Не е станало нещо кой знае какво, че да правим трагедии", заяви Стефанов след мача.

"Щеше да е много по-добре за Славия, това щеше да бъде един прекрасен завършек на годината - лошото е, че не стана. Важното е занапред да не повтаряме тези грешки и съм сигурен, че няма да ги повторим. Представянето на Славия? След като сме загубили, не може да бъде прекрасно. Допуснахме индивидуални грешки. Щом са ни победили, ние сме губещите и ние трябва да платим сметката", добави още босът на Славия.

А от другия лагер - този на ЦСКА 1948, дори се прицелиха в първото място на Левски!

Стефан Йорданов
