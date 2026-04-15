Звезда на Левски: Остават ни шест финала, трябва да имаме шампионски манталитет

Защитникът на Левски Кристиан Макун е доволен от представянето на отбора в редовния сезон в Първа лига. „Сините“ завършиха наравно 1:1 с ЦСКА в дербито от 30-ия кръг преди два дни и имат 10 точки преднина пред шампиона Лудогорец, който по-късно днес гостува на Арда в Кърджали. Венецуелеският национал е сигурен, че силното начало на кампанията за Левски е помогнало на тима все още да притежава лидерската позиция в първенството.

„Имахме изключителен сезон"

„Имахме прекрасен и изключителен сезон още от самото начало до края. Започнахме добре и това беше от решаващо значение. Успяхме да изградим тази преднина. Трябва да имаме шампионски манталитет, за да се изправим пред всичко, което ни предстои. Знаем, че няма да е лесно. Това е уникално и сложно първенство и стигнахме до тази позиция с много усилия и упорит труд. Ще опитаме да постигнем нашата целта, а тя е да станем шампиони“, заяви 26-годишният Макун, цитиран от noticias.avsphotoreport.

Левски има 22 победи, 4 равенства и 4 загуби след края на редовния сезон. Бранителят започна като титуляр срещу „червените“ в дербито и игра през всичките 90 минути.

„Имах много добър сезон и съм много доволен от това, което показах на терена. В началото на годината получих мускулна контузия, която ме извади от игра за няколко мача, но трябваше бързо да се адаптирам, за да се завърна в ритъма на играта“, отбеляза още той.

Макун е изиграл 19 мача за клуба през този сезон, като е бил титуляр в 17 от тях. Столичани се надяват да спечелят първа титла от 17 години насам.

„Остават ни още шест финала, за да постигнем дългоочакваната цел. Трябва да продължим по същия начин, за да изживеем радостта, която отчаяно желаем“, завърши Кристиан Макун.

В плейофите до края на първенството Левски ще изиграе общо шест двубоя срещу Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА.

