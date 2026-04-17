Джейкъб Елорди се изправя срещу апокалипсиса в новия филм на Ридли Скот (ТРЕЙЛЪР)

20th Century Studios пусна първия трейлър на новия филм на Ридли Скот "The Dog Stars" - постапокалиптичен трилър, който ще излезе по кината това лято. Лентата е адаптация по романа на Питър Хелър от 2012 г. и събира впечатляващ актьорски състав, а главната роля е поверена на Джейкъб Елорди.

Филмът е написан за екрана от Марк Л. Смит, познат с работата си по "The Revenant" и "Twisters". Историята проследява цивилен пилот на име Хиг (в ролята Джейкъб Елорди) и бивш морски пехотинец (Джош Бролин), които оцеляват в свят, опустошен от катастрофална грипна пандемия, унищожила почти цялото човечество. Според официалния синопсис, Хиг и Бангли са "създали ефективно, но изолирано убежище в жесток постапокалиптичен свят", докато мистериозен радиосигнал не кара Хиг да напусне безопасността и да тръгне на пътешествие в търсене на оцелели и надежда.

В трейлъра се вижда ясно противопоставяне между живота преди и след катастрофата, както и напрежението между оцелелите. Пътуването на Хиг се осъществява с неговото вярно куче и малък самолет, който става мишена на други оцелели, а в една от сцените дори се появява стадо биволи.

Освен Джейкъб Елорди и Джош Бролин, във филма участват още Маргарет Куоли, Гай Пиърс, Бенедикт Уонг и Алисън Джани. Маргарет Куоли се появява като част от пътешествието на Хиг, докато трейлърът загатва за опасности, нови срещи и напрегнати ситуации в разрушения свят.

Филмът е режисиран от Ридли Скот и отбелязва неговото завръщане към 20th Century Studios, където той работи в периода 2012–2017 г. с проекти като "Prometheus" и "The Martian".

"The Dog Stars" ще излезе по кината на 28 август, като вече бе показан пред публика на CinemaCon 2026 по време на презентация на Disney.

