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Кинофестивалът In the Palace показа вълнуващи филми

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Кинофестивалът In the Palace показа вълнуващи филми
Снимка: iStock/Guliver
Фестивалът In the Palace предложи много интересни преживявания на своите зрители и тази година, в своето седемнайсто издание. 

Няколко експериментални филма се завъртяха в зала 6 на ФКЦ. Хюсеин Мерт Ерведи се представи със "В цвят" и "Сама". "В цвят" комбинира игрални кадри с разливане на боя по кинолента. Филмът със своите 2 мин. 37 сек. успява да създаде прекрасно настроение и усещане за многобразие от цветове и образи.

"Сама" показва танцът на планетите в космоса и техните красиви кратери, петна и пръстени.

Зрителите успяха да видят и документален филм за творението на архитекта бруталист Оскар Нимайер, наречено "Палатът". То се намира в Триполи. "Палатът" е направен за изложения и е подобен на панаирна палата.

Също публиката имаше възможност да види филм за глухоняма фламенко певица, която прави музикална терапия за други хора с увреждания.

В програмата бе и българският "Батут". В него се разказва историята на цирков артист от Софийския цирк, който помага с батут на пожарникари, които са се събрали да спасяват самоубиец. Лентата е интересна и с разказите за това как българският цирк се е конкурирал с руския.

"Напред-назад" пък е анимация на немски автор, който показва номер с крава. Благодарение на един фамозен скок на кравата изпод нея излизат находки под земята, от нацизма в Германия.

Програмата продължи и на 21 и 22 септември. На 22 септември по повод Независимостта на България в програмата имаше само български филми. 

 

Автор: Мая Джамбазова

Actualno.com

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