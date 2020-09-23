Кинофестивалът In the Palace показа вълнуващи филми

Фестивалът In the Palace предложи много интересни преживявания на своите зрители и тази година, в своето седемнайсто издание.

Няколко експериментални филма се завъртяха в зала 6 на ФКЦ. Хюсеин Мерт Ерведи се представи със "В цвят" и "Сама". "В цвят" комбинира игрални кадри с разливане на боя по кинолента. Филмът със своите 2 мин. 37 сек. успява да създаде прекрасно настроение и усещане за многобразие от цветове и образи. "Сама" показва танцът на планетите в космоса и техните красиви кратери, петна и пръстени.Зрителите успяха да видят и документален филм за творението на архитекта бруталист Оскар Нимайер, наречено "Палатът". То се намира в Триполи. "Палатът" е направен за изложения и е подобен на панаирна палата. Също публиката имаше възможност да види филм за глухоняма фламенко певица, която прави музикална терапия за други хора с увреждания. В програмата бе и българският "Батут". В него се разказва историята на цирков артист от Софийския цирк, който помага с батут на пожарникари, които са се събрали да спасяват самоубиец. Лентата е интересна и с разказите за това как българският цирк се е конкурирал с руския."Напред-назад" пък е анимация на немски автор, който показва номер с крава. Благодарение на един фамозен скок на кравата изпод нея излизат находки под земята, от нацизма в Германия. Програмата продължи и на 21 и 22 септември. На 22 септември по повод Независимостта на България в програмата имаше само български филми.