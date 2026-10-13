Дошли са дотук едни зелени човечета и следващият път ще отидат на жълтите павета

Думите са на капитан първи ранг Васил Данов, член на УС на Атлантическия съвет в България - той ги каза пред БНТ. С тях той коментира новите два ударени от дронове търговски кораба в непосредствена близост до българските териториални води, в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Казаното от Данов е препратка как в Украйна през 2014 година дойдоха руски войници и 8 години руският диктатор Владимир Путин го отричаше, наричаше ги "рускоезични", които се борят за независимост, преди през 2022 година да нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна - ОЩЕ: Капитан Данов: Ударените кораби са разчитали да ги защитим. Ние не защитаваме от Русия

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