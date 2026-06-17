Кабинетът "Радев":

Има една държава с изкуствено създадена история и изкуствено създаден език

17 юни 2026, 7:51 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: БНР
Има една държава с изкуствено създадена история и изкуствено създаден език

Думите от заглавието са на известния български журналист и бивш кореспондент в Москва на БНР и БНТ Валерий Тодоров - с тях той визира Северна Македония. Тодоров беше категоричен - историята на тази държава почва от 1945 година. "Ясно е, че идеята е да се създава напрежение и да има натиск върху ЕС. Но да влезе държава с език на омраза спрямо друга държава противоречи на принципите на Копенхаген - смятам, че България трябва по-твърдо да реагира", добави той.

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Коментарът на Тодоров дойде предвид палежа на български дипломатически автомобили в Скопие и опита за промяна на доклада за напредъка на Северна Македония по пътя на ЕС - всъщност "назадък". Докладчикът Томас Вайц направи редакция в доклада, който ще бъде гласуван днес, 17 юни, в Европейския парламент - да я няма комисията по историческите въпроси между двете държави, създадена на база Договора за приятелство и добросъседство между двете държави отпреди 9 години.

"Трябва да е ясно, че години наред омразата към България, преправянето на историята е под егидата на Белград", каза още Тодоров в сутрешния блок на bTV.

"Македония е една прокси държава на Русия и част от сръбския свят - това го каза бившият им президент Пендаровски и така казано звучи много сериозно", добави журналистката Нина Спасова и бивш кореспондент на БНТ в Македония.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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