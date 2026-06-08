Нашият отговор е, че няма да умрем тихо и ще отвърнем

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - той ги изрече в интервю за Sky News. Зеленски разказа повече за срещата си с руския олигарх Роман Абрамович в Киев, която е станала съвсем наскоро. За нея първо съобщи руският диктатор Владимир Путин, но той не призна, че точно Абрамович е отишъл в украинската столица: ОЩЕ: "Ти мен не ме уважаваш": Путин отказа среща със Зеленски и насъска армията си (ВИДЕО)

"Нашият отговор на амбициите на Москва към нашата територия е, че няма да умрем тихо и ще отвърнем. Ще ставаме по-силни всеки ден, ден след ден – истина е. Имаме над 400 оръжейни компании (преди войната ги нямахме)", посочи Зеленски:

Пълно унижение за Путин: На Петербургския форум главна тема стана писмото на Зеленски

Zelensky to Sky News:



We will not just silently die; we will respond.



We will be strong and stronger day by day. pic.twitter.com/irKwjJtQxI — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

"Путин разбира само когато върху него има пълен натиск, когато си силен, когато отговорите ти са силни. Затова показахме, че нашите дронове ще дойдат в техните градове. Вече го направихме в по-малките им градове – но те (Зеленски има предвид Путин и руския елит) живеят в Санкт Петербург, живеят в Москва и не мислят какво става в други градове в Русия. Затова им показахме, че идваме все по-близо и по-близо и ще им върнем войната на територията, от която дойде при нас", добави Зеленски:

Zelensky to Sky News:



We show that our drones will come to their cities... They live in St. Petersburg and Moscow, and they don't think about what's going on.



We try to show them that we will bring the war back to the territory from which it came to us. pic.twitter.com/KyyTpQ9WLL — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Украйна е толкова успешна сега, че Путин е в състояние да организира парад за 9 май само с официален президентски указ от Зеленски