Войната в Украйна:

Нашият отговор е, че няма да умрем тихо и ще отвърнем

08 юни 2026, 7:19 часа 817 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нашият отговор е, че няма да умрем тихо и ще отвърнем

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - той ги изрече в интервю за Sky News. Зеленски разказа повече за срещата си с руския олигарх Роман Абрамович в Киев, която е станала съвсем наскоро. За нея първо съобщи руският диктатор Владимир Путин, но той не призна, че точно Абрамович е отишъл в украинската столица: ОЩЕ: "Ти мен не ме уважаваш": Путин отказа среща със Зеленски и насъска армията си (ВИДЕО)

"Нашият отговор на амбициите на Москва към нашата територия е, че няма да умрем тихо и ще отвърнем. Ще ставаме по-силни всеки ден, ден след ден – истина е. Имаме над 400 оръжейни компании (преди войната ги нямахме)", посочи Зеленски:

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"Путин разбира само когато върху него има пълен натиск, когато си силен, когато отговорите ти са силни. Затова показахме, че нашите дронове ще дойдат в техните градове. Вече го направихме в по-малките им градове – но те (Зеленски има предвид Путин и руския елит) живеят в Санкт Петербург, живеят в Москва и не мислят какво става в други градове в Русия. Затова им показахме, че идваме все по-близо и по-близо и ще им върнем войната на територията, от която дойде при нас", добави Зеленски:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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