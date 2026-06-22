"Нетаняху позволи на Тръмп да го постави в позиция, която Зеленски отказа да приеме." Думите са на руския социолог и политически наблюдател Игор Ейдман в профила му във Фейсбук.

И той пояснява:

"Парадоксално, преговорите за прекратяване на войната, водена от Израел, се провеждат без участието на Израел. Тристранните консултации между САЩ, Иран и Катар за прекратяване на огъня в Ливан и размразяване на иранските средства започнаха в Швейцария. По подобен начин Тръмп искаше да договори с Путин условията за прекратяване на огъня с Украйна без участието на Украйна. Ще бъде ли поставен Израел пред свършен факт?"

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