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Нетаняху позволи на Тръмп да го постави в позиция, която Зеленски отказа да приеме

22 юни 2026, 12:40 часа 265 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху позволи на Тръмп да го постави в позиция, която Зеленски отказа да приеме

"Нетаняху позволи на Тръмп да го постави в позиция, която Зеленски отказа да приеме." Думите са на руския социолог и политически наблюдател Игор Ейдман в профила му във Фейсбук.

И той пояснява:
"Парадоксално, преговорите за прекратяване на войната, водена от Израел, се провеждат без участието на Израел. Тристранните консултации между САЩ, Иран и Катар за прекратяване на огъня в Ливан и размразяване на иранските средства започнаха в Швейцария. По подобен начин Тръмп искаше да договори с Путин условията за прекратяване на огъня с Украйна без участието на Украйна. Ще бъде ли поставен Израел пред свършен факт?"

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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