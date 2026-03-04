Лиспват почти милиард години от историята на Земята - учените най-после разгадаха тази мистерия

Учените са разрешили дългогодишната мистерия на „голямото несъответствие“ - огромен пробив в геоложкия запис на Земята, който се случва по целия свят.

Изучаването на слоевете и местата, където те се пресичат, може да ни разкаже за местната геология, както и за важни събития в историята на нашата планета, като например валежите от дъжд преди около 2 милиона години. Понякога геолозите откриват пропуски в летописите, където скални слоеве лежат върху по-стари скали, без „средновековни“ слоеве между тях. IFLScience пише за това.

Голямо несъответствие в историята на Земята

Докато изследвал Гранд Каньон през 1869 г., геологът Джон Уесли Пауъл забелязал разлика във възрастта на скалните слоеве. Скали, които са били на възраст от 1,4 до 1,8 милиарда години, били покрити със скали, които са били само на 520 милиона години.

Вещество, открито в ядрото на Земята, ще промени коренно историята на планетата

Тази вече огромна мистерия е наречена „Голямото несъответствие“, но тя става още по-загадъчна, когато никое друго място в Северна Америка, а в крайна сметка и в света, не са открити скали, датиращи от малко по-малко от 550 милиона години. И все пак на много места по света някъде се губят по-малко от милиард години скали (и история).

Гранд Каньон се смята за един от най-дълбоките каньони в света. Дължината му достига 466 км, а дълбочината му е до 1600 м. Ширината на структурата на повърхността на платото е 8–25 км, а близо до дъното е по-малка от 1 км (в някои райони е до 120 м).

И въпреки че изследователите все още размишляват върху въпроса какво точно се е случило преди почти милиард години, са се оформили няколко теории.

Астероид лети с висока скорост към Земята: Има ли опасност?

Учени представиха нова версия за произхода на така наречената „Голяма несъответствие“ - глобална празнина в геоложкия запис на Земята. Данни от Северен Китай показват, че ключови процеси са се случили стотици милиони години по-рано, отколкото се смяташе досега.

Новото проучване, базирано на анализ на пет обекта в Северен Китай, реконструира историята на охлаждането на скалите, като използва радиоактивни изотопи, за да определи кога те са се издигнали по-близо до повърхността и са се охладили под определена температура.

„Данните от мултихронометри и инверсии на термичната история показват, че най-значителното охлаждане на континенталния фундамент е станало между 2100 и 1600 милиона години“, отбелязват изследователите.

Учените смятат, че най-интензивната ерозия съвпада с образуването на първия истински суперконтинент на Земята, Колумбия. По този начин причините за „голямото несъответствие“ може да са свързани с ранните цикли на сливане на континенти, а не с по-късни климатични катастрофи.

Прочетете също: Експерт: Земята е на ръба на геомагнитен катаклизъм, който може да унищожи 90% от човечеството