За да спре да замърсява: ТЕЦ "Бобов дол" прави ремонт, минава на газ и слама

С цел намаляване на замърсяването на въздуха в ТЕЦ "Бобов дол" ще бъде проведен ремонт на два блока.

Става въпрос за Трети блок, където ремонтните дейности вече са започнали, и за Първи блок, обявиха от дружеството.

Намерението е записано в ремонтната програма, изготвена по разпореждане и предоставена на РИОСВ с подробно описани дейности, свързани с повишаване качеството на атмосферния въздух в района на централата, за което на дружеството многократно се налагат санкции.

Очаква се значително подобрение в екологичните параметри

Плановият ремонт на Блок 1 е най-мащабната част от програмата. Той трябва да бъде осъществен в рамките на 120 дни и се очаква да приключи до края на септември. Предвидено е обновяване на съоръженията, за да бъдат постигнати по-добри екологични показатели и по-висока ефективност.

След приключване на ремонтните дейности се очаква да бъде отчетено значително подобрение в екологичните параметри и оптимизиране на производствените процеси, предаде БНР.

Източник: БГНЕС

Преминаване към природен газ и слама

ТЕЦ "Бобов дол" планира до края на 2027 г. да започне разпалване на природен газ, който да замени използвания до момента мазут. Именно мазутът в момента причинява сериозни замърсявания на атмосферния въздух.

Същот така централата има вече издадено разрешително да изгради хале от 700 км. м, за складиране на биомасата - слама, която в момента се трупа на бали на открито на терена около ТЕЦ-а. Над 10% от горивото за ТЕЦ "Бобов дол" е слама.

Изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев заяви, че в момента централата работи с един от блоковете си.