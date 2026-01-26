Най-дългото слънчево затъмнение на века: Кога и къде Земята ще потъне в мрак за 6 минути?

На 2 август 2027 г., денят ще премине за кратко в нощ в части от Южна Европа, Северна Африка и Близкия изток, тъй като пълно слънчево затъмнение ще премине през три континента. В максималната си фаза Луната ще блокира Слънцето за приблизително 6 минути и 23 секунди, което ще направи това най-дългото затъмнение поне до 2114 г.

Най-голямото слънчево затъмнение на века

Астрономите изчисляват, че приблизително 89 милиона души живеят в зоната на пълно слънчево затъмнение, простираща се от бреговете на Испания до Червено море и Африканския рог. За всички там дневната светлина ще отстъпи място на зловещ полумрак, пише Ecoticias. Звезди и планети ще се появят на небето, температурите ще паднат, а обикновено скритата слънчева корона ще свети около черен диск в небето.

Не всяко пълно слънчево затъмнение трае толкова дълго. Това е специално заради три фактора: Луната ще бъде близо до перигей, така че ще изглежда малко по-голяма на нашето небе; Земята ще бъде само няколко седмици след афелия, така че Слънцето ще изглежда малко по-малко; Сянката ще преминава ниско над земното кълбо, близо до тропическите ширини, където геометрията кара лунната сянка да се движи по-бавно по земната повърхност.

Всичко това води до много дълъг период на тъмнина. Максималната фаза ще бъде достигната близо до Луксор, Египет, където наблюдателите могат да очакват повече от шест минути дълбока сянка и спираща дъха гледка към короната, извиваща се над долината на Нил.

Пътят на затъмнението започва над Атлантика, пресича Гибралтарския проток, докосва Южна Испания, след което преминава през Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Египет, Саудитска Арабия, Йемен и накрая Сомалия, преди да се премести в Индийския океан. Градове като Кадис, Малага, Танжер, Бенгази, Луксор, Джеда и Сана ще преживеят пълно затъмнение, ако времето позволява.

Италия в дълбока сянка

Италия не е в централната лента, но страната все пак ще стане свидетел на забележително зрелище. За по-голямата част от полуострова събитието ще бъде дълбоко частично затъмнение: в градове като Рим и Ватикана около три четвърти от Слънцето ще бъдат затъмнени.

По-на юг спектакълът ще стане още по-драматичен. На Лампедуза и околните острови Луната ще закрие приблизително 99,5% от слънчевия диск, потапяйки острова в почти пълен здрач за няколко кратки минути.

Милиони по света наблюдават пълното слънчево затъмнение (ВИДЕО)

Без значение къде се намирате в Италия, има едно неизменно правило. Тъй като никое място на сушата (в Италия) не достига пълно затъмнение, никога не бива да гледате Слънцето без подходящи очила за затъмнение или други сертифицирани слънчеви филтри. НАСА подчертава, че само кратките моменти, когато Слънцето е напълно скрито, са безопасни за гледане без филтри и това няма да се случи над италианска земя.

Естествен експеримент за дивата природа и чиста енергия

За еколозите и климатолозите, дългото затъмнение е нещо повече от небесно зрелище. Това е естествен експеримент, който „изключва светлините“ в целия регион посред бял ден. По време на Голямото американско затъмнение през 2024 г. изследователите регистрираха спад на температурата на въздуха с няколко градуса и промени във влажността, докато лунната сянка преминаваше през Северна Америка.

Голямо проучване, публикувано в Science през 2025 г., установи, че повече от половината от видовете диви птици, наблюдавани по време на затъмнението през 2024 г., са променили поведението си през тези няколко минути неочакван мрак. Много видове замлъкнаха, когато небето се помрачи, след което избухнаха в хор“, когато светлината се завърна, сякаш се е зазорил нов ден. Нещо подобно вероятно ще се случи по пътя на затъмнението през 2027 г. В градове и пустини от Испания до Саудитска Арабия хората може да видят лястовици, летящи за кацане, насекоми, променящи бръмченето си, или домашни любимци, които се държат неспокойно, докато околната среда за кратко имитира залез.

За биолозите тази променяща се сянка е рядък шанс да се провери колко чувствителни са различните видове към внезапни промени в светлината и температурата.

