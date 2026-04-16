Аферата "Бобов дол" се повтаря 12 години по-късно: Отново купуване на гласове в ТЕЦ "Бобов дол"

Схема за купуване на гласове в ТЕЦ "Бобов дол" разкри местната полиция, 12 години след прочутата афера "Бобов дол" през 2014 г.

При акцията са задържани четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол". Полицаи от Районното управление в Бобов дол и Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил също така иззеха счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди от различни кабинети.

Това съобщи говорителят на ОДМВР – Кюстендил Катя Табачка.

Иззети са списъци и пари

Органите на реда са извършили проверки в кабинет в административната сграда и там в каса са открити и иззети и 5 цилиндрични опаковки взривно вещество по 200 грама, допълни Табачка.

Тя поясни, че действията на полицията са вследствие на получен сигнал за приготвени списъци и големи суми пари с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия, предаде БТА.

Полицаите от Районно управление - Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, като разполага с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та.

При проверката от автомобила му са иззети откритите 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми. 48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед.

Аферата "Бобов дол"

Настоящия случай не е изолиран, тъй като от години има подозрения, че на всички избори в централата се упражнява натиск върху персонала да подкрепят определена политическа сила.

Най-мощабния скандал е т.нар. Афера "Бобов дол" от 2014 г., разкрит чрез скрита камера от Нова телевизия, показващ организиран контролиран вот и натиск върху миньори от "Мини Бобов дол", свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, да гласуват за определена партия на евроизборите.

Работниците баха заплашвани да загубят работата си, ако не гласуват под строй.

Видеозаписи показаха началници, които инструктират работниците как да гласуват, а в някои случаи се предлагаше заплащане или се изискваше снимка на бюлетината.

Шефовете на предприятието обясняваха на служителите си, че трябва да дадат гласа си за тогавашните управляващи - "Коалиция за България".

С нетърпящ възражение тон на работниците беше казано да се насочат към бюлетина №15, тази на БСП. Началниците на мината обясниха на служителите си, че ако на 25 май гласуват за управляващите, оттук нататък ще си получават редовно заплатите.

Преди това им съобщиха, че по картите им вече са преведени аванси по 150 лева.

Въпреки обществения отзвук, обаче ЦИК отказа да санкционира извършителите на натиска.