"Децата са размазани, нищо не може да направиш": Свидетел с ужасяващ разказ за трагедията на "Тракия"

Прибирах се от Бургас в посока София. Движението беше спокойно, нямаше коли. В един момент видях камина пред мен. После видях огромни облаци и пушек. Отне ми няколко секунди да стигна до мястото на инцидента. Спрях в аварийната лента. Видях камиона, звъннах на 112 и дадох необходимата информация. Прескочих мантинелата. Камионът беше смазан. В началото не знаех, че има и кола. Обиколих, за да търся шофьора и тогава видях колата, която беше в ужасяващо състояние. Това разказа в ефира на Нова телевизия Веселин Митев, който става свидетел на тежката катастрофа с три жертви на магистрала „Тракия“.

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Мъжът разказа, че в лентата в посока Бургас, също са започнали да спират коли. Той тръгва към лекия автомобил, за да види може ли да помогне. „Децата са размазани, нищо не може да направиш, недей да ходиш“, му казват хора, които вече са се опитали да помогнат.

По думите на Митев колата е започвала от задните врати, предната част я е нямало. „Едно ужасяващо усещане. И в двете посоки имаше спрели коли. Малко хора дойдоха, но всички бяха безпомощни. Имаше едно момиче, което тичаше между колите и викаше „Тренер, тренер, къде е треньора?“. Рухна, когато видя колата. Беше сразена. Чувствах се безпомощен“, разказа през сълзи очевидецът.

Веселин Митев разказа, че шофьорът на камиона се е лутал с една туба вода. „Опитваше се да помогне“, каза той.

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Тъй като не вярва в МВР и АПИ, той прави снимки на пътното платно. „Направих снимки на пътното платно. Нямаше никакви следи от гръмнала гума и следи от спирачен път“, каза той и уточни, че има свидетелство за управление на камиони и има представа за какво става въпрос. Преди време е карал и камиони. „Ако беше гръмнала гума, щеше да има следи от каучик по асфалта. Нямаше следи нито от каучук, нито от спирачен път. Не е имало реакция от страна на шофьора“, смята той.